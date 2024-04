Trapano a percussione Bosch a 39,99€: MAI VISTO un prezzo così basso

Un buon trapano è l’utensile che in casa non può mancare e con un piccolo investimento oggi puoi averne uno che resterà con te per un bel po’ di anni. Non perdere l’incredibile offerta su Amazon per il Bosch Home and Garden Trapano elettrico a percussione EasyImpact 600! Questo straordinario attrezzo è disponibile ora a soli €39,99, con uno sconto del 17% e un coupon extra di 10€. Clicca subito per approfittare di questa promozione limitata nel tempo!

Bosch EasyImpact 600: ergonomico, leggero ma potente

Il Bosch EasyImpact 600 è il compagno ideale per tutti i tuoi progetti di foratura e avvitatura. Grazie al suo potente motore da 600 W, questo trapano a percussione ti offre le prestazioni di cui hai bisogno per affrontare una vasta gamma di materiali, dal legno al metallo. La velocità variabile fino a 3.000 giri/min ti consente di regolare la potenza in base alle tue esigenze, mentre la funzione di percussione con 48.000 colpi/min ti permette di forare facilmente anche le superfici più dure come la muratura.



Ecco le specifiche tecniche principali del Bosch EasyImpact 600:

Specifica Valore Potenza 600 W Velocità a vuoto 0 – 3.000 giri/min Frequenza di percussione 48.000 colpi/min Mandrino autoserrante 13 mm Diametro foratura legno/acciaio/muratura 25/10/10 mm Peso 1,7 kg

Questo trapano elettrico è dotato di un mandrino autoserrante da 13 mm che ti permette di cambiare le punte in modo rapido e senza attrezzi. Inoltre, il suo design ergonomico e il peso di soli 1,7 kg lo rendono comodo da usare anche per lunghe sessioni di lavoro. La pratica impugnatura supplementare ti offre un maggiore controllo e precisione durante l’uso.



Il Bosch Home and Garden Trapano elettrico a percussione EasyImpact 600 è un attrezzo indispensabile per ogni appassionato del fai-da-te. Con la sua potenza, versatilità e facilità d’uso, ti aiuterà a portare a termine ogni progetto con successo. Approfitta subito di questa incredibile offerta su Amazon per mettere le mani su un trapano di alta qualità a un prezzo imbattibile.



