Trapano avvitatore Bosch, super accessoriato, sconto ESCLUSIVO Amazon (-23%)

Ottima occasione per il fai-da-te su Amazon: il trapano avvitatore professionale Bosch è in offerta con questa edizione esclusiva che puoi acquistare a soli 109,99 euro invece di 141,99. Un acquisto imprescindibile per i tuoi lavori casalinghi e anche per svolgere qualcosa fuori casa.

Trapano avvitatore Bosch: i dettagli dell’edizione esclusiva Amazon

Il trapano battente-avvitatore a batteria Bosch Home and Garden UniversalImpact 18V è parte della linea Universal Bosch: un utensile 3-in-1 progettato per avvitare, forare e forare a percussione, offrendo la potenza ottimale per qualsiasi applicazione.

Con 20 posizioni di regolazione della coppia, il trapano permette di avvitare con precisione in diversi materiali, garantendo risultati accurati e affidabili. La sua versatilità si estende a una vasta gamma di materiali, tra cui legno, metallo e muratura, consentendo un utilizzo flessibile in molteplici contesti.

L’utensile è dotato di un codolo da 10 mm e di un mandrino autoserrante, che permette una facile e veloce sostituzione dei bit di avvitamento e foratura.

Con l’edizione Amazon protagonista di questa offerta riceverai il Bosch UniversalImpact 18V, una batteria al litio da 18 V/2,0 Ah, un caricabatteria AL 1810 CV e un set completo di accessori, tra cui 32 pezzi di bit avvitamento, 5 trapani per legno e 5 trapani per muratura, il tutto comodamente contenuto in una valigetta resistente e pratica. Il prezzo in sconto è di 109,99 euro invece di 141,99. Da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.