Il trapano-avvitatore BOSCH è finalmente in offerta: col BLACK FRIDAY a un PREZZO MAI VISTO

Il marchio tedesco Bosch è sinonimo di affidabilità per quanto riguarda prodotti per i lavori di muratura e bricolage, sia di livello professionale che fai-da-te. Uno dei suoi migliori trapano-avvitatore Professional 12V System è finalmente in offerta con il Black Friday, lo paghi infatti solo 129,99 euro, grazie allo sconto del 21%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Trapano-avvitatore Bosch Professional 12V System: scopri l’offerta!

Bosch Professional 12V System è, come detto, uno straordinario Trapano-Avvitatore con percussione, quindi trapana con efficacia anche i muri. Quindi ideale sia per i lavori di più alto livello, sia per il semplice bricolage in casa. Ottima la Batteria, modello Gsb 12V-15, nella confezione ne escono 2, così potrai intercambiarle quando quella che stai usando è scarica. Sebbene la durata sia molto lunga. E ancora, veloce e pratico caricabatterie.

Nella confezione troverai: 1x set di cacciaviti Bosch da 25 pezzi, 1x set di trapani per legno Bosch a 7 pezzi, 1x set di trapani per metallo Bosch a 7 pezzi, comodo sacchetto per portarlo dove vuoi. Leggero, non stanca la mano e il braccio anche grazie alla comoda impugnatura. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Il trapano-avvitatore Bosch Professional 12V System è finalmente in offerta con il Black Friday, lo paghi infatti solo 129,99 euro, grazie allo sconto del 21%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.