Con questo Trapano a percussione Makita in OFFERTA sfondi pure la Grande Muraglia

Makita Corporation è una società produttrice di attrezzature e macchine utensili professionali giapponese. Fondata il 21 marzo 1915 a Nagoya, da oltre un secolo immette sul mercato prodotti elettrici di alta qualità, per tutte le esigenze: dal professionista all’amatore che svolge piccoli lavori in casa. Il modello Makita DHR 165 Z 18 V è uno straordinario Trapano a percussione con batteria agli ioni di litio con 1,3 joule. Arriva a svolgere fino a 5.300 giri al minuto, con Tensione nominale da 18 V e Resistenza all’urto da 1,3 J. Grazie allo sconto dell’8% lo paghi solo 154,79 euro, che puoi ulteriormente ammortizzare grazie alla finanziaria Cofidis. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Trapano a percussione Makita DHR 165 Z: le caratteristiche tecniche

MAKITA DHR 165 Z è un trapano a percussione, definibile anche Martello leggero, con batteria da 18V sds-plus agli ioni di litio 1,3 joule. Arriva a svolgere fino a 5.300 giri al minuto, con Tensione nominale da 18 V e Resistenza all’urto da 1,3 J. Molto comoda anche la manica per l’impugnatura che ti consente di posizionarlo nel modo migliore senza stancarti, anche se lavorerai diverse ore.

Inoltre, grazie alla lucina a LED, potrai lavorare anche in ambienti poco illuminati, perché sarà lui a farti luce! Occorre comunque avvisare, onde evitare spiacevoli equivoci, che arriva solo il trapano. Mentre la custodia, la batteria e il caricabatterie vanno presi separatamente. Trovi comunque tutto il resto facilmente su Amazon.

Grazie allo sconto dell'8% paghi il Trapano a percussione Makita DHR 165 Z solo 154,79 euro, che puoi ulteriormente ammortizzare grazie alla finanziaria Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.