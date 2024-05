Trasforma casa in un CINEMA con la Soundbar Bose in PROMO SPECIALE

Per creare l’atmosfera da cinema a casa tua, non farti scappare l’offertona sulla Bose Soundbar 550 Dolby Atmos! Oggi è disponibile su Amazon a soli 369 euro con uno sconto conveniente del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della promozione, hai ancora pochissimo tempo a disposizione!

Bose Soundbar 550 Dolby Atmos: audio immersivo come al cinema

La Smart Soundbar 550 è una Dolby Atmos soundbar con tecnologia Bose TrueSpace e due trasduttori di tipo upward firing, che presenta un suono incredibilmente avvolgente per tutti i tuoi film, le serie e la musica.

La tecnologia TrueSpace della soundbar Bluetooth esalta qualsiasi contenuto: non importa cosa tu stia guardando, questa tecnologia innovativa è in grado di analizzare in modo intelligente anche i segnali diversi da Dolby Atmos, come quelli stereo o 5.1, ed elaborarli in upmix per creare una coinvolgente esperienza sonora multicanale.

Il design dell’architettura acustica racchiude al suo interno cinque trasduttori, di cui due orientati verso l’alto, in una soundbar Dolby Atmos compatta da 27,5″ che distribuisce il suono in tutta la stanza: orizzontalmente a sinistra e destra, davanti e in alto.

Inoltre, con Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Spotify Connect e Chromecast integrati, puoi riprodurre in streaming wireless quello che vuoi, nel modo che preferisci ovunque tu sia. Nella promozione sono inclusi in più un telecomando e l’app Bose Music, che ti permette di accedere rapidamente alla tua musica.

Oggi la Bose Soundbar 550 Dolby Atmos è disponibile su Amazon a soli 369 euro con uno sconto conveniente del 15%. Approfitta subito della promozione, hai ancora pochissimo tempo a disposizione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.