Trasmettitore FM/Bluetooth con USB: trasforma la tua utilitaria in una moderna auto smart

Trasforma la tua vecchia auto in una moderna vettura smart con un semplice tocco. Ti basta infatti acquistare questo geniale trasmettitore FM, inserirlo nella presa dell’accendisigari, sintonizzare la tua autoradio FM su una stazione vuota, regolare il dispositivo bluetooth su di essa e “accoppiarlo” con lo smartphone. A quel punto puoi farci di tutto, dalle chiamate in vivavoce a ricaricare tre dispositivi contemporaneamente grazie alle tre porte USB. Un gioiellino che puoi fare tuo a soli 13 euro e con le spese di spedizione gratuite.

Trasmettitore FM Bluetooth 5.0, che genialata

Il dispositivo è costruito con materiali di buona fattura, e si presenta con una struttura compatta e solida. Supporta i comandi vocali e le chiamate in vivavoce, per garantire una guida sicura. Questo adattatore auto renderà infatti la tua guida più sicura e più concentrata sulla strada, visto che non dovrete più distrarvi per controllare frequentemente lo schermo.

Il dispositivo supporta tutte le auto da 12-24V ed è compatibile con la maggior parte degli smartphone, come iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, One plus, HTC, ecc. Quando accendi il motore, inoltre, ogni volta che sei pronto per partire può anche riconnettersi automaticamente all’ultimo dispositivo precedentemente connesso. Il trasmettitore FM Bluetooth auto supporta la ricarica di 2 dispositivi contemporaneamente con protezione da sovraccarico.

Mentre ti godi lo streaming stereo in auto, come accennato prima, puoi caricare ciò che desideri: il device supporta infatti la ricarica di tre dispositivi contemporaneamente con protezione da sovraccarico. Una porta USB (5V/1A) con l’icona della musica può leggere le sorgenti USB, la seconda porta USB (5V/2.4A) ricarica in modo intelligente i tuoi dispositivi. Dulcis in fundo, la luce ambientale che emette lo rende facile da usare in ambienti bui dell’auto, e porta anche un’atmosfera allegra. Capito che roba? Allora, non esitare, corri su Amazon e fallo tuo a soli 13 euro. Le spese di spedizione sono gratuite.

