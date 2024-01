Trasmettitore ricevitore Bluetooth per TV in OFFERTA: lo porti a casa con soli 39 euro!

Avantree tc417 è un trasmettitore ricevitore bluetooth per tv, aptx a bassa latenza, supporta ottico digitale toslink, controllo volume per 3.5mm aux, rca, autonomia fino a 20h. Oggi lo porti a casa con il 20% di sconto, quindi lo paghi solo 39,99 euro!

Avantree tc417 trasmettitore ricevitore bluetooth: le caratteristiche

Abilitate al Bluetooth la vostra TV, PC portatile o altri dispositivi e trasmettete l’audio alle vostre cuffie! Con l’esclusivo design due in uno, potete utilizzare il TC417 come ricevitore per abilitare al Bluetooth il vostro altoparlante HiFi o la vostra cuffia preferita con il filo. Compatibile con il 99% delle TV sul mercato, supporta uscite audio Ottiche / AUX ed RCA senza necessità di altri fili.

La tecnologia AptX a bassa latenza vi permette di ascoltare con un ritardo minimo rispetto al video per un esperienza uditiva nuova sincronizzata al massimo Per i migliori risultati utilizzare una cuffia anch’essa a bassa latenza. A differenza di altri dispositivi il TC417 ha la batteria interna che vi offre fino a 20 ore di intrattenimento e impiega solo 2 ore a ricaricarsi! L’interfaccia facile ed intuitiva vi da le corrette informazioni quando il dispositivo è collegato e vi offre il controllo volume indipendente, in modo da facilitare la regolazione attraverso il dispositivo anzichè tramite la TV o altra fonte audio.

Avantree tc417 è un trasmettitore ricevitore bluetooth per tv. Oggi lo porti a casa con il 20% di sconto, quindi lo paghi solo 39,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.