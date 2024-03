TRIPLA CAM e prezzo FOLLE: Amazon svende Samsung Galaxy A05s (154€)

Non è più un difficile individuare un buon budget phone Android da acquistare, non quando Amazon ti permette di acquistare il popolarissimo Samsung Galaxy A05s a un prezzo molto conveniente. Etichettato da tutti come uno tra i più validi smartphone Android economici in commercio, il device del colosso sudcoreano è in caduta libera ad appena 154€ con uno sconto immediato del 13%.

Samsung Galaxy A05s è quello che potremo definire un device tuttofare: ci puoi telefonare, navigare in rete, guardare video online, chattare sui social, ascoltare la musica, giocare e molto altro ancora.

Il low cost Samsung Galaxy A05s costa pochissimo su Amazon: occasione imperdibile

Nonostante il prezzo conveniente monta un bel pannello Infinity-U da 6.7 pollici ad alta risoluzione, un buon processore octa-core con 4/128GB di memoria espandibile fino a 1TB (tramite microSD) e una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Spendendo la cifra shock di 154€ hai a disposizione un device piuttosto valido anche sotto il profilo fotografico, merito di un sensore principale da 50MP accompagnato da altri due sensori entrambi da 2MP per foto e video di qualità.

Con queste premesse sarebbe un grande peccato lasciarsi scappare il budget phone di Samsung in super offerta su Amazon, a maggior ragione oggi che è disponibile in pronta consegna e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.