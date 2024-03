Trust Gaming GXT 611 Wezz 2.0: audio cristallino in super sconto MENO 33 PER CENTO

Le casse Trust Gaming GXT 611 Wezz 2.0 vantano una potenza di picco di 12 W (6 W RMS), che restituiscono un suono nello stesso tempo potente e nitido, perfetto quindi tanto per dare voce ai videogiochi quanto per ascoltare musica o vedere un film. E sopratutto sono casse dotate di illuminazione RGB iper personalizzabile e con tanto di varie modalità luce secondo la musica che si sta ascoltando. Lo sconto proposto da Amazon oggi è decisamente interessante: un bel MENO 33% che si traduce in un taglio netto di 13 euro! Non fatevi ingannare dal prezzo entry level di Trust Gaming GXT 611 Wezz 2.0 , Trust è sinonimo di qualità, queste casse suonano alla grande e illuminano di mille colori la vostra stanza!

Che audio! E che luci!

Le casse Trust Gaming GXT 611 Wezz 2.0 sono dotate di driver da 2,75 pollici che offrono un’eccellente qualità sonora su tutta la gamma di frequenze. I bassi sono profondi e potenti, mentre gli alti sono nitidi e dettagliati, garantendo un suono bilanciato e ricco di dettagli anche durante le scene più frenetiche dei videogiochi.

Inoltre, queste casse per PC offrono un’esperienza audio immersiva grazie alla tecnologia Trust SoundWave, che amplifica e diffonde il suono in maniera uniforme per creare un effetto tridimensionale per sentirsi nel centro dell’azione. Con una risposta in frequenza che va da 50 Hz a 18.000 Hz, Trust Gaming GXT 611 Wezz 2.0 sono in grado di riprodurre tutti i dettagli sonori di giochi, film e brani musicali.

Ovviamente la caratteristica distintiva di queste Trust Gaming GXT 611 Wezz 2.0 è la presenza di luci LED RGB che possono essere personalizzate con diversi effetti luminosi per creare un’atmosfera unica. Il tutto controllabile da un solo piccolo cilindro che funge da comando anche per l’audio.

Basta collegarle facilmente al computer o a qualsiasi altra sorgente audio tramite il cavo jack da 3,5 mm e il gioco è fatto: Trust Gaming GXT 611 Wezz 2.0 accenderanno di suoni cristallini e luci multicolori la vostra stanza! Lo spettacolo, scontatissimo, è assicurato!

