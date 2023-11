TV 4K NOKIA 50'': ecco la migliore smart TV in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di ricreare un vero e proprio angolo cinema all’interno del nostro salotto di casa. Fortunatamente le smart TV ci vengono in aiuto in tal senso, dal momento che da un bel po’ di anni a questa parte riescono a garantire un’ottima fedeltà, sia dal punto di vista visivo che sonoro. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti la TV 4K Nokia in offerta al sensazionale prezzo di soli 367 euro, con un ottimo sconto del 20% rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla compagnia produttrice, in questo caso Nokia.

TV 4K Nokia: il meglio per la tua sala

Partiamo innanzitutto dallo schermo da ben 50 pollici, che rappresenta a tutti gli effetti la perfetta diagonale per il tuo salotto di casa in termini di dimensioni, in modo da condividere la visione con i tuoi amici e famigliari senza alcun tipo di problema. Per non parlare poi dell’altissima risoluzione 4K, grazie alla quale non ti perderai nessun dettaglio all’interno delle tue serie TV e film preferiti sulle principali piattaforme di streaming, comodamente accessibili per mezzo dell’hub principale. Tutto in questo caso viene mosso dal sistema operativo Android TVTM, che ti permette di lanciare più di 7000 applicazioni diverse che comprendono ad esempio contenuti in streaming (tra cui Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video e altre), musica, giochi e tanto altro ancora.

Molto apprezzata poi la piena compatibilità con il controllo vocale: facendo uso infatti di Google Assistant puoi lanciare qualsiasi app semplicemente pronunciandola, senza dover nemmeno ricorrere all’uso del telecomando fisico, a differenza di altri modelli concorrenti.

Una delle peculiarità più interessanti alla base di questa smart TV è la presenza di Google Chromecast integrato: questo ti dà infatti la possibilità di trasmettere senza problemi da un dispositivo alla TV, a patto che sia dotato della connettività Bluetooth.

In definitiva, a poco meno di 370 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori TV attualmente presenti sul mercato per rapporto qualità prezzo, con una qualità visiva tale che farai un figurone durante le serate cinema con i tuoi amici o famigliari: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa TV 4K Nokia in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è temporanea e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

