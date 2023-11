TV OLED Panasonic da 55 pollici: il prezzo di farà IMPALLIDIRE

La TV Panasonic TX-55LZ800E si presenta come un gioiellino: una TV OLED da 55 pollici di primissimo livello ad un prezzo davvero bassissimo.Oggi è in super sconto a 999€ su Amazon, con un risparmio del 44% sul prezzo di listino. Questa Smart TV OLED 4K HDR da 55 pollici è un connubio perfetto tra qualità d’immagine, tecnologia audio di prima classe e funzionalità smart. Si tratta di un modello progettato per gli appassionati di cinema e serie TV che cercano solo il top!

La TV Panasonic che devi assolutamente comprare: OLED e da ben 55 pollici!

La tecnologia OLED garantisce una visione eccellente grazie a colori più vivaci, contrasti elevati e neri assoluti che rendono ogni scena più realistica. Il processore HCX Pro AI, integrato in questo modello Panasonic, è un vero e proprio plus digitale che affina istantaneamente l’accuratezza del colore, il contrasto e la nitidezza, portando la perfezione ad ogni immagine.

L’esperienza audio di questa TV Panasonic non è da meno grazie alla tecnologia Dolby Atmos, che trasforma i diffusori integrati in altoparlanti capaci di riprodurre con chiarezza, ricchezza e profondità i suoni di ogni scena. Grazie al Dolby Atmos lo spettatore è avvolto in un’esperienza immersiva che si sposa in modo perfetto alle scene riprodotte.

Il Dolby Vision IQ è un’altra caratteristica importante presente su questa TV Panasonic, che assicura una visione ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione dell’ambiente, regolando e ottimizzando dinamicamente le impostazioni del televisore per garantire sempre il meglio.

La compatibilità con i vari formati HDR, inclusi Dolby Vision, HLG, HDR10 e il nuovo formato adattivo HDR10+, assicura che lo schermo restituisca sempre immagini ottimali, indipendentemente dalla sorgente. La luminosità e il colore vengono calibrati scena per ciascuna scena, offrendo così una visione che è sempre fedele.

Panasonic TX-55LZ800E, offerta al prezzo di 999€ con un sconto del 44% su Amazon, si rivela un acquisto super conveniente da non lasciarsi scappare. Non attendere oltre e compralo subito!