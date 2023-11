TV SAMSUNG: ecco il prezzo STRACCIATO di Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere a disposizione all’interno di ogni nostro ambiente domestico una smart TV che ci permetta di seguire tranquillamente i nostri programmi preferiti, anche in cucina mentre pranziamo o ceniamo. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti la TV Samsung (modello UE24N4399ADXZT) in offerta all’incredibile prezzo di soli 178 euro, con un ottimo sconto del 25% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla compagnia produttrice, in questo caso Samsung.

TV Samsung: perfetta per ogni ambiente

In questo caso specifico parliamo di una TV da 24 pollici di diagonale, che è davvero perfetta per inserirsi soprattutto in cucina, in modo da farti compagnia con la visione dei più disparati programmi durante i pasti. Grazie alla tecnologia PurColor avrai finalmente colori intensi e realistici, come mai visto prima d’ora sui modelli precedenti. Per non parlare poi del supporto all’HDR, che è in grado di offrire dei contenuti visivi davvero strabilianti in termini di qualità, oltre alla funzionalità Micro Dimming Pro che permette di restituire neri e bianchi più profondi che mai.

Si tratta di una vera e propria smart TV, che permette di accedere in maniera facile e intuitiva alle principali piattaforme di streaming come Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, Paramount Channel e tante altre ancora, così da guardare film e serie TV ogni giorno che desideri.

Molto apprezzata poi la presenza del decoder per il digitale terrestre integrato, così che non dovrai acquistare separatamente nessun dispositivo aggiuntivo che ti permetta di vedere i tuoi programmi preferiti in onda.

La TV è inoltre caratterizzata da un design estremamente elegante e sottile, che permette di inserirsi benissimo all’interno di qualsiasi ambiente domestico.

Grazie alle uscite HDMI presenti sulla parte posteriore della TV hai perfino la possibilità di collegare le tue console di videogiochi come PlayStation 5 o Xbox Series X, riuscendo a godere al massimo dei loro dettagli all’interno dei videogiochi del momento.

In definitiva a poco più di 170 euro hai la possibilità di portarti a casa una TV davvero eccezionale che potrà adattarsi senza problemi a qualsiasi ambiente di casa, date le dimensioni contenute: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa TV Samsung (modello UE24N4399ADXZT) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

