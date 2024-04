Realme C67 qui col COUPON NASCOSTO: inseriscilo ora, RISPARMI 332 EURO

Se stai cercando uno smartphone che possa garantirti il meglio delle prestazioni e che al tempo stesso non ti obblighi a spendere un capitale, eBay ha l’offerta per te. Solo oggi trovi il Realme C67 ad un prezzo assurdo. Se di listino costa 499,00 euro, con il coupon nascosto hai modo di pagarlo 156,99 euro. Per un risparmio totale di 332 euro! Ti basta inserire PSPRAPR24 al momento del pagamento e hai fatto, come per magia il costo crollerà a picco. Compralo immediatamente e fatti furbo, mai prima d’ora c’era stato uno sconto così shock.

Coupon nascosto: PSPRAPR24

Realme C67: il miglior smartphone mid-range con alcune chicche speciali

Questo Realme C67 è lo smartphone ideale per chi non ha esigenze da top di gamma ma al tempo stesso vuole poter sfruttare un dispositivo sempre efficiente. Alla vista, noterai subito il suo bellissimo display da 6,67 pollici con refresh rate da 90 Hz e e luminosità con picco di 800 nit. Ma le vere sorprese si trovano sotto la scocca, con un processore Snapdragon 685 6nm che si appoggia su una CPU Kryo 265, 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna. Espandibile fino a 2 TB totali.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo dispositivo si presenta con un sensore principale da 108 MP con Zoom 3x In-Sensor che ha diverse funzioni uniche nel suo genere. Come le modalità Notte, Pro, Ritratto, Timelapse, ma anche registrazione video EIS, 1080p e 30 FPS. Non dovrai nemmeno più doverti preoccupare dell’autonomia, considerando la cella da 5000 mAh con supporto alla ricarica SUPERVOOC da 33W. Per avere uno smartphone sempre pronto per essere utilizzato e in grado di arrivare al 100% di batteria in qualche minuto.

Acquistalo subito sfruttando il coupon nascosto, è una promo immancabile.

