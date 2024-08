Ultimissime ore prima della fine della presale di 99Bitcoins: ecco i prossimi step

Sono state 24 ore turbolente nel settore delle criptovalute, tuttavia 99Bitcoins Token ($99BTC) sta mostrando forza negli ultimi giorni della sua prevendita che terminerà oggi 6 agosto. Non c’è tempo da perdere allora: il listing sugli exchange seguirà poco dopo.

I tori rientrano nel mercato dopo il crollo delle crypto

I tori sono tornati nel mercato crypto a caccia di vendetta.

Gli incidenti macroeconomici hanno causato la più grande liquidazione di criptovalute degli ultimi tre anni, con oltre 1 miliardo di dollari spazzati via in 24 ore.

Ma ora i trader stanno cercando di recuperare tutto, e i prezzi stanno aumentando nelle ultime ore.

Negli ultimi 60 minuti, Bitcoin ha registrato un guadagno del 6% e Ethereum è cresciuto del 7%.

In particolare, dopo aver testato i 48.000 dollari, Bitcoin è tornato sopra i 63.000 dollari.

Ed ecco la buona notizia: ai dice che la Federal Reserve stia tagliando prematuramente i tassi di interesse per contribuire a stimolare i mercati.

Non sono solo i prezzi delle criptovalute a essere sgomenti: anche il mercato azionario si trova ad affrontare una tempesta di pressioni di vendita.

Di conseguenza, alcuni esperti chiedono un taglio dei tassi di interesse fino all’1,5% entro settembre, il che libererebbe molta liquidità e comporterebbe una rapida ripresa.

Con l’anticipazione dei tagli dei tassi, i trader stanno rientrando nel mercato.

Se questi tagli dei tassi prevarranno, il mercato rialzista tornerà probabilmente a pieno regime a breve.

Questa è un’ottima notizia per 99Bitcoins token che sta vivendo le sue ultime ore di presale.

Una domanda senza pari per $ 99BTC

Non si tratta solo del successo in prevendita e dell’imminente lancio sugli exchange che suggerisce un grande potenziale per 99Bitcoins token.

Alla base di tutto ciò c’è un’utilità all’avanguardia.

99Bitcoins sta costruendo un ecosistema incentrato sull’istruzione in cui gli utenti possono guadagnare token imparando a conoscere la criptovaluta.

Pensalo come Play-to-Earn, tranne che per conoscere la blockchain invece di giocare.

E mentre aumentano di livello la loro conoscenza delle criptovalute, $ 99BTC garantisce loro anche l’accesso a segnali di trading, strumenti e formazione BRC-20, un gruppo di comunità VIP, premi per lo staking e altro ancora.

La funzione di staking è già attiva e fornisce un enorme APY del 656%.

Quindi, anche senza un apprezzamento del prezzo, lo staking di 99Bitcoins potrebbe generare enormi guadagni.

Sulla base dell’APY attuale, gli investitori potrebbero ottenere rendimenti giornalieri medi di quasi il 2%.

In prospettiva, molti strumenti TradFi offrono rendimenti del 2% annuo.

E non è l’unico modo per guadagnare con 99Bitcoins.

Oltre a renderti un trader più redditizio, c’è una forte probabilità che $ 99BTC esploderanno.

Man mano che il mercato accelera, sempre più persone saranno attratte dal settore e si rivolgeranno a 99Bitcoins per motivi di studio.

Ribadiamo che gli utenti devono detenere 99$BTC per accedere alla piattaforma.

Pertanto, se la piattaforma raggiungesse un’adozione di massa, ci sarebbe un’enorme domanda per 99 BTC, il che si tradurrebbe in un grande potenziale di prezzo.

