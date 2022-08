UMIDIGI Uwatch 2S in promo su Amazon: approfitta ora dello sconto del 50%

UMIDIGI ha rilasciato uno smartwatch soprannominato Uwatch 2S che combina stile e funzionalità. Progettato pensando allo sport, può essere un compagno perfetto per l’allenamento e le attività, indoor e outdoor. Acquistalo ora su Amazon a soli 19,99€ invece di 39,99€.

UMIDIGI Uwatch 2S è dotato di resistenza all’acqua e possiede fino a 14 modalità sport, è un piccolo dispositivo che ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi. Questo modello è realizzato in alluminio: ciò ne garantisce la leggerezza. Che tu stia allenando, viaggiando o persino dormendo, sembrerà come non indossarlo.

Questo orologio è progettato con un display touch quadrato da 1,3 pollici che mostra non solo l’ora, ma anche il livello della batteria, la data e il tracker dell’attività. Un telaio in lega di alluminio e un vetro curvo 2.5D rendono l’Uwatch 2S non solo elegante ma anche resistente ai graffi.

Alcune persone si sentono a disagio quando indossano un orologio da polso per ore. Con UMIDIGI, non devi preoccuparti di irritazioni cutanee o prurito grazie ai comodi cinturini disponibili in vari colori, tra cui bianco, nero e rosa cipria.

Monitora la frequenza cardiaca durante l’allenamento con Uwatch 2S. Questo dispositivo ha un sensore ottico migliorato e un algoritmo di aggiornamento più preciso. Lo smartwatch ti consente di goderti vari allenamenti e di trarne il meglio. Presenti 14 modalità che promettono di migliorare l’esperienza per le attività indoor e outdoor come: passeggiate, ciclismo, basket, tapis roulant, arrampicata e yoga.

Inoltre, con il monitoraggio della salute femminile, puoi facilmente impostare la data delle mestruazioni. L’app ti consentirà di prepararti per il prossimo periodo.

Un sonno buono e di qualità è necessario per migliorare la tua salute generale. Fortunatamente, l’Uwatch 2S è dotato di un monitor del sonno che analizza lo stato del sonno e ti consente di saperne di più sulla qualità. Ti fornisce anche il tempo di veglia, il sonno leggero e il sonno profondo.

In più, questo dispositivo intelligente ti consente di scegliere tra 100 quadranti preimpostati o di utilizzare la tua foto per renderla davvero tua. Collega semplicemente l’orologio al tuo smartphone e scegli i tuoi quadranti preferiti da visualizzare. Approfitta ora dello sconto del 50%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

