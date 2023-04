Un monitor Samsung di grande qualità in SUPER OFFERTA

Meno 43% per un monitor Gaming LED Samsung dalle buone caratteristiche ad un prezzo stracciato impossibile da lasciarsi scappare.

Samsung F27T350 27” Full HD 5ms FreeSync 250 cd/m2 è in super sconto su eBay: 119,90 € invece che 209,90. Garanzia di serietà e spedizioni rapide grazie al venditore Monclick.

Tanta qualità al prezzo più basso di sempre

Le dimensioni contano, 27 pollici ci permettono di giocare, di guardare i nostri film o le nostre serie preferite su un monitor bello grande ed esuberante ma senza farci svenare.

Benché ci troviamo di fronte ad uno schermo di media qualità le caratteristiche tecniche tradiscono ambizioni più elevate ad un prezzo decisamente da entry level grazie a questa super offerta.

La frequenza di aggiornamento è di 75 htz, ma questo Samsung F27T350 ha dalla sua la risposta AMD al celeberrimo G-Sync di nVIDIA, ovvero il Free Sync, facendo si che la scheda video lavori al meglio con il monitor per ottimizzare il refresh rate tutto a vantaggio della stabilità per per eliminare tearing, bassa latenza e stuttering.

Con soli 119,90€ vi portate a casa un monitor che pur non essendo all’ultimo grido tecnologico riesce a tenere testa a soluzioni ben più costose, grazie ad immagini Full HD fluide, stabili e dai colori naturali.

Se poi siete amanti delle configurazioni multischermo Samsung F27T350 è graziato anche da cornici laterali sottilissime perfette quindi per set up multipli.

