Una smart TV Samsung top a metà prezzo è possibile? Assolutamente si!

Samsung TV QLED QE50Q60BAUXZT è un televisore di fascia media/alta che offre una qualità dell’immagine davvero buona e funzionalità avanzate a un prezzo accessibile. Questo tanto per mettere in chiaro le cose. Se poi un TV come questo ci viene proposto a metà prezzo, MENO 50%! grazie ad una strepitosa offerta Amazon, è facile capire che è arrivato il momento di cambiare smart TV, risparmiando davvero un sacco di soldi, senza però andare a scapito della qualità. Un grande giorno oggi, un prezzo spettacolare come questo è INSTABUY!

Tanta qualità e tanto sconto!

Samsung TV QLED QE50Q60BAUXZT ha un design sottile, moderno ed elegante che si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento domestico. I tecnici Samsung hanno coniato il termine AirSlim, le cornici sono davvero poco sottili e per nulla invasive.

La tecnologia QLED utilizzata in questa TV garantisce una qualità dell’immagine superiore rispetto alle tecnologie LED tradizionali. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, le immagini sono più luminose e nitide con una gamma di colori molto più estesa. Inoltre, la risoluzione 4K Ultra HD offre una straordinaria resa dell’immagine che si avvicina alla realtà, anche nei dettagli più minuti.

Il Quantum HDR 4X migliora il contrasto e la luminosità delle immagini, assicurando una riproduzione vivace e accurata.

Il cuore della TV è un processore Quantum 4K, che assicura un’esperienza di visione fluida e senza interruzioni. Questa CPU garantisce anche una riproduzione dei colori ancora più precisa e dettagliata. Inoltre, grazie alla tecnologia Smart TV di Samsung è possibile accedere a una vasta gamma di contenuti, tra cui streaming di film e serie TV, musica, giochi e molto altro ancora.

Anche la qualità audio è superiore vista a presenza della tecnologia proprietaria Object Tracking Sound Lite che ci fa entrare nel vivo dell’azione grazie ad un suono ancora più dinamico. L’audio surround 3D del TV abbinato all’audio virtuale del canale superiore regala un’esperienza sonora completamente immersiva senza la necessità di comperare una soundbar o magari un impianto surround 7.1.

Comprate ora o ve ne pentirete amaramente quando l’offerta scadrà!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.