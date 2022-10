Una telecamera per domarli, una SPIA per trovarli: geniale è dire poco

Che sia per tenere al sicuro la tua casa, controllare i bambini nell’altra stanza o per qualsiasi altro motivo tu possa avere, questa Mini Telecamera Wi-Fi di AOBOCAM sarà il tuo prossimo acquisto.

La trovi su Amazon con mega sconto del 30%, costandoti solo 35€. Non è un ottimo affare? Apri la pagina e aggiungila ora al carrello per non perdertela.

Ricordati che attivando un abbonamento Prime sul tuo account Amazon potrai usufruire di spedizioni sempre veloci e gratuite in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento.

Una telecamera perfetta per la messa in sicurezza della tua famiglia

Se sei alla ricerca di una piccola telecamera perfetta per tenere in sicurezza il tuo appartamento e controllare la salute dei tuoi cari, allora non potrai fare a meno di questo modello. Grazie alla sua forma cubica dire che è veramente piccola è riduttivo. Perfetta per ogni angolo della casa non si fa notare neanche se ti impegni.

Ovviamente è dotata di una batteria da 1500mAh che ti regala un’autonomia di 6 ore circa, ma potrai sempre tenerla collegato a una presa di corrente per una sorveglianza 24/7.

Collegandola al WiFi di casa sarai in grado di controllare ogni cosa tramite l’applicazione dedicata che ti permetterà di salvare i video di sicurezza direttamente sul tuo smartphone. L’obbiettivo da 8 megapixel e la visione notturna di permetteranno di avere una qualità di immagine 4K con anche una vista a grandangolo di ben 150°.

Naturalmente è dotata anche di sensore di rilevamento in caso di movimento per garantirti una perfetta sicurezza.

Acquista subito la tua Mini Telecamera Wifi di AOBOCAM su Amazon grazie all’offerta del 30% che ti permette di riceverla a casa a soli 35€. Con Amazon Prime attivo sul tuo account sarai in grado di richiedere sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.