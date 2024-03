Uova di Pasqua migliori in OFFERTA su Amazon

Manca sempre meno all’arrivo di Pasqua e non hai ancora preso le uova di cioccolato per i tuoi famigliari? Non ti preoccupare, Amazon in questo caso fa proprio al caso tuo proponendoti le migliori offerte per le uova di Pasqua di quest’anno, con alcuni dei marchi più buoni e prestigiosi.

Uova di Pasqua 2024: le offerte più golose

Come non iniziare con il Maxi uovo di Baci Perugina in offerta a soli 12.45 euro, con un ottimo 11% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino proposto dall’azienda produttrice. All’interno trovi un buonissimo cioccolato fondente con granella di nocciole, perfetto per tutti i gusti, assieme a una sorpresa e tre cioccolatini Baci Perugina.

Passiamo poi al regalo perfetto per tutte le bambine, ovvero l’uovo di Pasqua Lindt con cioccolato al latte, in offerta al sensazionale prezzo di soli 11 euro, con un ottimo sconto del 30% rispetto all’originale prezzo di listino. All’interno troveranno una divertentissima sorpresa giocattolo a tema gufetti, con simpatici colori di ogni tipo.

In occasione di Pasqua, come non pensare alle uova Kinder: in questo caso Amazon ti propone le uova Kinder Gran Sorpresa Maxi a tema Jurassic World in offerta ad appena 13.99 euro, con un buon risparmio del 13% rispetto all’originale prezzo di listino che trovi nei supermercati. All’interno trovi il caratteristico cioccolato Kinder a due strati e una fantastica sorpresa di Jurassic World, con cui potrai far divertire per ore i più piccoli.

Per tutti i bambini appassionati del cartone animato Miracolous, Amazon propone anche l’uovo Kinder Gran Sorpresa Maxi a tema Miracolous, in offerta per l’occasione all’incredibile prezzo di soli 13.99 euro, con un buon 13% di sconto rispetto al prezzo delle principali catene di supermercati. Al suo interno, oltre al cioccolato al latte, i bambini potranno trovare uno dei personaggi di Miracolous, per ore di divertimento sfrenato con i propri amici.

