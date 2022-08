Offerte di settembre Amazon e 20% di sconto su prodotti di Amazon Warehouse

Amazon continua a incentivare i suoi clienti con una serie di regali, bonus e iniziative. Come le Offerte di settembre che riguarderanno migliaia di prodotti di ogni categoria compresa ovviamente tutto il settore tech. Dal 29 agosto al 9 settembre, infatti, sarà una sorta di Prime Day in miniatura, ma non per questo meno importante, anzi, con il prezzo di partenza e le percentuali di sconto all’interno dei file sono rispetto al prezzo di listino/consigliato.

20% di sconto su prodotti di Amazon Warehouse

Sempre dal 29 agosto al 9 settembre, ci sarà in contemporanea un’altra iniziativa che prevede il 20% di sconto su prodotti selezionati di Amazon Warehouse. Lo sconto del 20% sul prezzo visualizzato nella pagina di ciascun prodotto verrà applicato direttamente al Carrello. Non cumulabile con altre promozioni, quantitativi limitati fino a esaurimento.

Il prodotto ricondizionato di Amazon è solitamente un oggetto che è stato reso da un cliente per motivazioni varie (colore non corrispondente a quello desiderato, imballo non perfettamente integro, misure non idonee).

Dunque pariamo di prodotti spesso pari a nuovo, di certo testati fino in fondo dai tecnici prima di essere rimessi in vendita con tutte le garanzie del caso e quelle offerte da Amazon sui prodotti nuovi. Quindi questi prodotti possono essere acquistati tranquillamente e spesso si possono fare dei ver e propri affari.