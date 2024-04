Valigetta di 103 punte BOSCH: prezzo DISTRUTTO su Amazon con il 41% di sconto

Rivoluziona il tuo fai-da-te con la valigetta di punte Bosch da 103 pezzi che oggi puoi acquistare su Amazon ad un prezzo clamorosamente basso: lo sconto del 41% ti permette di portartela a casa a soli 22,99 euro invece di 39, con spedizione Prime e consegna immediata.

Set di punte Bosch: perfetto per legno, pietra e metallo

Il set ti permette di mettere le mani su un assortimento di 103 pezzi con una vasta selezione di i punte e bit progettati per soddisfare le esigenze più comuni di foratura e avvitamento su diverse superfici, tra cui legno, pietra e metallo.

Alcune punte sono magnetiche, offrendoti una maggiore precisione e praticità durante l’utilizzo. La magnetizzazione aiuta infatti a mantenere saldamente in posizione le viti e i bulloni, riducendo il rischio di cadute accidentali e semplificando il processo di avvitamento.

Per una maggiore praticità e portabilità, il set è organizzato in una robusta custodia per il trasporto: una elegante valigetta con tutti gli alloggiamenti dedicati per ognuna delle punte presenti. Perfetta dunque da portare in giro se hai dei lavori da svolgere in giro.

Una scelta da non farsi scappare se vuoi aggiornare la tua strumentazione e aggiungere una serie di accessori di alta qualità in un’unica soluzione conveniente. Acquista adesso il set su Amazon a soli 22,99 euro invece di 39.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.