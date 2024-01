VEDERE per CREDERE: Motorola moto g84 5G giù del 31% su eBay (208€)

Oggi su eBay è in risalto una offerta shock sul Motorola moto g84 5G che non ci aspettavamo. Amatissimo da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo impareggiabile rapporto qualità/prezzo e la sua validissima scheda tecnica (in alcuni casi con specifiche addirittura superiori ai top di gamma più blasonati), quest’oggi lo smartphone della casa alata può essere tuo spendendo appena 208€ grazie allo sconto immediato del 31%.

Nonostante il crollo verticale del prezzo di vendita – parliamo di un risparmio complessivo di 91€ con tanto di consegna rapida e gratuita -, Motorola moto g84 5G è uno smartphone completo in tutto e per tutto.

Il mediogamma Motorola moto g84 5G è in caduta libera su eBay con il 31% di sconto

Colpisce positivamente la presenza di un eccellente pannello pOLED da 6.55 pollici super smooth a 120Hz ideale per guardare contenuti multimediali ad altissima risoluzione, ma in generale è l’intera scheda tecnica che non è inficiata da nessun elemento stonato. Lo smartphone di Motorola ti conquista con un potente processore octa-core, un modulo NFC, supporto dual SIM, Android 13 a bordo, impermeabilità agli schizzi (certificazione IP52) e anche una mega batteria da 5000 mAh.

Come se non bastasse, il device monta anche un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video ad alta risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità esterna.

Quando hai la possibilità di acquistare il popolarissimo mediogamma di Motorola a un prezzo così conveniente su eBay, il nostro consiglio è quello di prendere al volo questa incredibile occasione; se fai in fretta, inoltre, il terminale Android di Motorola ti arriva direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

