Fatti furbo: acquista ora il ventilatore Xiaomi in OFFERTA per la prossima estate!

Un ottimo modo per risparmiare su abbigliamento e accessori è quello di acquistarli contro-stagione, così da risparmiare enormemente. Ora, per esempio, potrebbe essere una trovata furba quella di acquistare un ventilatore, visto che l’estate è finita e in molti cercano di sbarazzarsi di prodotti che altrimenti devono riporre in magazzino per molti mesi. Su eBay, il ventilatore XIAOMI MI SMART STANDING FAN 2 wireless e con assistenti Alexa e Google integrati costa solo 69,99 euro! E’ scontato del 18%!

Ventilatore XIAOMI MI SMART STANDING FAN 2: le caratteristiche

Uno dei segreti di questo Ventilatore XIAOMI MI SMART STANDING FAN 2 sono le pale: i due strati delle pale del ventilatore ruotano contemporaneamente, aumentando il flusso d’aria per un raffreddamento più potente. Grazie ad una portata più ampia, le due pale offrono anche una brezza tridimensionale più delicata. Consente di passare dalla brezza naturale al soffio diretto e viceversa. Per ottenere il flusso d’aria desiderato, imposta nell’app Xiaomi Home la velocità del ventilatore su un valore compreso tra 1 e 100.

Il ventilatore utilizza un motore CC con fili di rame, che offre una maggiore efficienza operativa e una maggiore durata rispetto a un motore con fili di alluminio. Fornisce una velocità costante per una ventilazione più stabile e un consumo energetico ridotto. Le sue pale alettate producono un flusso d’aria massimo di 20m³/min. Puoi regolare agevolmente l’altezza del supporto, premendo un semplice pulsante. Puoi così posizionarlo sia su un tavolo sia sul pavimento. La ventilazione grandangolare regolabile con una portata massima di 14 metri affredda tutta la stanza! Puoi controllarlo a distanza tramite Alexa o Google!

Insomma, un ventilatore all’avanguardia, molto potente e silenzioso, che oggi paghi solo 69,99 euro! E’ infatti scontato del 18%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.