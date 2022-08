Via i cattivi odori dall'auto con un tocco di goliardia con questi scheletri profumatori

Questo profumatore per auto è quello che ti serve per rendere più respirabile l’aria della tua vettura, ma anche più divertente se ti piace il genere comico horror, anche se in realtà puoi utilizzarlo in altri ambienti piccoli, come uno studio, la camera da letto o il bagno. A questi tre simpaticissimi scheletrini con aggancio basta aggiungere qualche goccia di fragranza a tua scelta (venduta a parte), collegarli alla presa d’aria e in un attimo profumano l’ambiente. Costa appena 13€ e le spese sono gratis.

Non vedo, non sento, non parlo… che simpatici scheletri

I tre scheletrini son davvero molto carini: realizzati in resina sono piuttosto solidi e resistenti. Hanno una clip sul retro che li rende compatibili con tutti i tipi di auto e dunque la maggior parte delle prese d’aria orizzontali o verticali dei condizionatori d’aria. Tra l’altro sono anche molto leggeri, per cui non costituiscono alcun rischio per le stesse.

Sempre dietro al teschio hanno una piccola parte estraibile dentro al quale si trova un minuscolo medaglione da 15 mm sul quale occorre depositare qualche goccia di olio essenziale e il gioco è fatto. Una volta attaccati alle varie prese d’aria, questi piccoli scheletri dal look comico vintage unico, rilasceranno un delicato quanto bellissimo profumo quando le ventoline verranno aperte.

Questo profumatore per auto è davvero originalissimo e i tre simpaticissimi scheletrini sono fantastici. Lo ripetiamo, basta aggiungere qualche goccia di fragranza a tua scelta (venduta a parte), collegarli alla presa d’aria e in un attimo profumano l’ambiente. Costano appena 13€ e le spese sono gratis: sono un affare, credeteci sulla parola.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.