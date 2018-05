Acer Predator Helios 500, un laptop per il gaming

Performance senza compromessi, in grado di soddisfare anche i più esigenti in termini di resa grafica durante le sessioni di gioco: il nuovo Predator Helios 500 di Acer è un gaming laptop che offre un processore Intel Core i9-8950HK di ottava generazione, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1070 e uno schermo da ben 17 pollici con frequenza di refresh pari a 144 Hz. A questo si aggiungono poi la tecnologia Dual AeroBlade 3D Fans per il raffreddamento delle componenti interne e un telaio dal look aggressivo. Ogni cosa può essere gestita nel dettaglio attraverso l'applicazione PredatorSense.