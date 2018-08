Una tuta hi-tech per i dipendenti Ford

La stessa tecnologia impiegata dagli atleti (nell'esempio di questo filmato un tennista) per perfezionare la tecnica o dagli sviluppatori per creare i titoli videoludici viene ora utilizzata da Ford per aiutare i suoi dipendenti a mantenere una postura corretta e migliorare la produttività nell'impianto spagnolo Engine Assembly Plant di Valencia. L'Ovale Blu ha intenzione di estendere in futuro l'uso del sistema ad altre fabbriche del vecchio continente. Il monitoraggio dei movimenti avviene attraverso una tuta nella quale sono inseriti 15 sensori connessi in modalità wireless a un'unità di controllo centralizzata.