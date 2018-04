La Formula E sul circuito di Roma

Tutto pronto per il primo Gran Premio della Formula E nella città di Roma. Le monoposto, spinte da motore 100% elettrico, gareggeranno all'interno di un circuito allestito nel quartiere Eur della capitale. Il campionato vede competere vetture realizzate da alcune delle più importanti case automobilistiche del pianeta come nel caso di Audi, Renault e Jaguar. Il tracciato è piuttosto tecnico e presenta curve in grado di far emergere l'abilità dei piloti, ha una lunghezza pari a 2,8 Km e durante la gara verrà percorso per 33 volte. Sarà l'occasione anche per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche relative alla mobilità sostenibile.