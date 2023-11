Videocamera di sorveglianza impermeabile senza fili con sensore di movimento a 40€

La sicurezza della tua casa e del tuo spazio esterno è di primaria importanza, e le telecamere di sorveglianza svolgono un ruolo fondamentale nel garantire tranquillità e protezione. Le telecamere senza fili G-Homa per la sorveglianza esterna offrono una soluzione avanzata per monitorare e proteggere la tua proprietà.

Con una vasta gamma di funzionalità, tra cui la visione notturna a colori, l’audio a 2 vie, il rilevamento di movimento PIR, la sirena di allarme, l’intelligenza artificiale e l’impermeabilità, infatti, queste telecamere sono pronte a proteggere la tua proprietà in qualsiasi condizione.

Visione notturna a colori: G-Homa è una garanzia

Una delle caratteristiche più impressionanti di queste telecamere è la capacità di fornire una visione notturna a colori. Questo significa che anche di notte, potrai vedere dettagli chiari e riconoscibili, rendendo la tua sorveglianza più efficace e affidabile. Le telecamere G-Homa consentono la comunicazione audio bidirezionale. Questo ti permette non solo di ascoltare ciò che sta accadendo intorno alla telecamera, ma anche di parlare attraverso di essa.

Con una risoluzione video di 1080P, queste telecamere cattureranno dettagli nitidi e chiari. Sarai in grado di vedere chiaramente i volti, le targhe dei veicoli e altri dettagli importanti. Le telecamere G-Homa sono dotate di un avanzato sensore di movimento PIR che riduce al minimo i falsi allarmi. Sarai informato solo quando rileveranno un movimento sospetto, il che è fondamentale per il risparmio energetico e per evitare notifiche inutili.

In caso di intrusione o situazioni di emergenza, queste telecamere sono dotate di una sirena di allarme che può essere attivata a distanza. Questa funzione aggiunge un livello di deterrenza aggiuntivo e ti permette di reagire prontamente in situazioni di emergenza. Insomma, se stai cercando un sistema di sorveglianza affidabile e avanzato, le telecamere G-Homa meritano sicuramente la tua attenzione. Con esse, potrai dormire sonni tranquilli sapendo che la tua casa e il tuo spazio esterno sono ben protetti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.