Proteggi casa con soli 25 euro, grazie a questa videocamera di sorveglianza

Se il tuo quartiere è spesso preda dei ladri, manco fosse Gotham city vista in Batman, potresti pensare di dotarti di questa videocamera esterna di sorveglianza GNCC 2K, con WiFi, Impermeabilità IP65 così che non si danneggia sotto la pioggia o l’umidità più fitta. Offre altresì visione Notturna, Audio Bidirezionale che ti permette di parlare con chi citofona anche quando non sei in casa (pensa alla comodità di comunicare con parenti, amici o il corriere). Rileva movimento e suoni, ed è compatibile con Alexa, quindi puoi anche comandarlo a voce. Tutto questo lo paghi solo 25 euro, grazie allo sconto iniziale del 31% al quale aggiungere il coupon con il 20%!

Videocamera di sorveglianza GNCC 2K: le caratteristiche

La videocamera di sorveglianza GNCC 2K WiFi esterna offre una risoluzione altissima per una trasmissione di video ad alta qualità con immagini nitidissime. Grazie alla rotazione di 90° in verticale e 355° in orizzontale, è in grado di coprire completamente l’area di sorveglianza. E’ dotata di sensore di movimento e invia notifiche in tempo reale sul tuo cellulare, grazie alla sirena incorporata puoi anche spaventare gli intrusi. La videocamera registra video continuamente su scheda SD fino a 128GB (SD non inclusa) o su cloud, avendo sempre il controllo sulla tua proprietà.

Offre tre modalità di visione notturna, tra cui visione ad infrarossi, visione a colori e visione con sirena allarme. Puoi parlare da remoto grazie al microfono e l’altoparlante integrati, per comunicare con i tuoi cari o animali domestici da qualunque luogo tu sia. Offre tre modalità di visione notturna, tra cui visione ad infrarossi, visione a colori e visione con sirena allarme. Può registrare e salvare video su una scheda SD o su cloud. I tuoi dati sono protetti da tecnologia di crittografia avanzata. È possibile connettere l’ip cam ad Echo show, Echo spot o Google Assistant per visualizzare il video tramite controllo vocale. Inoltre, si può aggiungere la telecamera a software di terze parti tramite il protocollo RTPS.

Basta avere paura dei ladri! La videocamera di sorveglianza GNCC oggi la paghi solo 25 euro, grazie allo sconto iniziale del 31% al quale aggiungere il coupon con il 20%!

