Vileda Steam XXL, la scopa a vapore che stavi aspettando (-48%)

Un aiuto per le pulizie quotidiane fa sempre comodo, soprattutto per detergere bene anche quei punti difficili da raggiungere, come questa scopa elettrica Vileda Steam XXL. Approfittane per farla tua a soli 61€ , con lo sconto del 46%, più le spese di spedizione gratuite grazie ad Amazon.

Vileda Steam XXL , tempo di pulizie con questa super scopa

Con questa simpatica quanto utilissima aiutante, la pulizia domestica diventa più facile. Tutto quello che devi fare è scegliere tra le diverse modalità e premere un bottone per avviare le pulizie, al resto pensa lei. Il vapore della scopa a vapore Steam XXL uccide ed elimina il 99,9% di virus, germi e batteri. La forma rettangolare della testa snodabile XXL larga 40cm consente di pulire più velocemente e di passare facilmente sotto ed intorno ai mobili.

Il potere del calore del vapore ed i 2 panni in microfibra inclusi rimuovono tutte le macchie, lo sporco ed anche i segni di grasso, senza l’aggiunta di prodotti chimici. Ha un cavo lungo 7 metri, un grande serbatoio per l’acqua da 400 ml ed è dotato di un piccolo misurino per riempirlo d’acqua. La scopa a vapore è pronta all’uso in soli 15 secondi. E’ perfetta per ogni tipo di pavimento: legno duro, piastrelle, laminato o pietra per lui non fanno differenza. Grazie poi agli 11 accessori in dotazione puoi pulire fino a 15 superfici diverse

É dotato di 2 panni in microfibra ed un power pad, che rimuove anche lo sporco più difficile senza sforzo, su qualsiasi tipo di pavimento. Le nuove strisce rosse del Panno Power garantiscono una migliore performance di pulizia, e la microfibra bianca permette al panno di scorrere facilmente ed assorbe lo sporco nel panno. Se hai bisogno di un aiuto per le pulizie quotidiane, soprattutto per raggiungere facilmente anche i punti più nascosti come il sotto divano, le parti basse della cucina o sotto al letto, allora questa scopa a vapore Polti è la soluzione giusta. La trovi oggi a soli 61€ con lo sconto del 46%, più le spese di spedizione gratuite grazie ad Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.