Vivavoce USB per videocall: prodotto top in SCONTO!

L’importanza delle videocall ormai ha raggiunto livelli altissimi. Ecco quindi che i produttori di accessori, hanno iniziato a proporre prodotti per migliorarne l’esperienza. Dalle webcam ultraperformanti ai microfoni con casse integrate che migliorerà l’esperienza di videocall e call di lavoro. Oggi vi parliamo del vivavore USB per videocall targato Anker: un prodotto plug and play che è in super sconto Amazon del 29%. Costa infatti solo 49,99€. Approfittane subito e non te ne pentirai!

Il lavoro ha un nuovo alleato: vi presentiamo il vivavoce USB per videocall Anker

Come detto in apertura, le videocall giocano un ruolo fondamentale per moltissimi lavori. Per affrontarle al meglio, è bene dotarsi di dispositivi di livello. Chi non ama auricolari o cuffie, ma preferisce i cari e vecchi altoparlanti, non può non considerare l’acquisto di un vivavoce USB per videocall.

Vi presentiamo quindi l’Anker PowerConf S330: un alleato perfetto per migliorare la qualità audio delle vostre conversazioni al PC. Si tratta di un piccolo dispositivo, poco più grande di un pad di ricarica wireless per smartphone, dotato di ben 4 microfoni a 360° oltre che di 2 speaker perfetti per l’ascolto del vostro interlocutore. Si collega al computer tramite il cavetto integrato nel corpo del device che, nativamente è USB-C. In confezione però Anker fornisce un piccolo adattatore USB-A per rendere compatibile il dispositivo con computer anche più datati.

In generale, il prodotto è perfetto sia che affrontiate le videocall da soli, sia che vogliate integrarlo in una sala riunioni dedicata.

macOS e Windows riconoscono nativamente il device e vi permettono di utilizzarlo sia su Zoom che Google Meet oltre che in tutti i programmi e browser che hanno accesso ai dispositivi di input e output.

Vi abbiamo convinti? No? Ora ci penserà la promozione in corso a farlo! Se volete acquistare oggi il vivavoce USB per videocall di Anker, potete farlo ad un prezzo speciale! Parliamo di soli 49,99€ grazie allo sconto Amazon del 29%. Non lasciatevi scappare questa occasione irripetibile: non ve ne pentirete!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.