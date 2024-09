Vivo X200 Pro e X200 Pro mini: un nuovo sensore principale per le foto

Vivo ha confermato il lancio della serie X200 il 14 ottobre, che include vari modelli come X200, X200+, X200 Pro e X200 Pro Mini. Il vivo X200 Ultra sarà rilasciato separatamente il prossimo anno. Ora, il tipster Digital Chat Station afferma che i modelli Pro e Pro Mini saranno i primi ad equipaggiare il nuovo sensore principale Sony LYT-818 appena annunciato. Questo sensore offre una risoluzione di 50MP e un’ampia dimensione di 1/1.28″, promettendo scatti luminosi e dettagliati.

Cosa sappiamo del sensore Sony LYT-818 dei nuovi Vivo X200?

Il tipster ha anche rivelato che la fotocamera principale avrà un’apertura f/1.57, significativamente più ampia rispetto all’apertura f/1.8 dello scorso anno. Per chi non lo sapesse, un’apertura più ampia migliora le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e offre un effetto bokeh più pronunciato. Tuttavia, una profondità di campo ridotta può a volte portare il soggetto ad essere parzialmente fuori fuoco.

Il sensore LYT-818 supporta l’anteprima HDR in tempo reale, una gamma dinamica HDR di 86 dB per fotogramma e un rapporto segnale-rumore di 0.95e, contribuendo a migliorare le prestazioni complessive delle immagini su entrambi i telefoni. Secondo Sony, il sensore è in grado di ridurre significativamente il rumore in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo immagini più pulite.

Si vocifera che il vivo X200 Pro sarà dotato di un display LTPO micro-curvo da 6.7/6.8 pollici con risoluzione 1.5K. Sotto la scocca, troveremo il chipset Dimensity 9400, che dovrebbe portare notevoli miglioramenti nelle prestazioni grafiche. Il dispositivo sarà alimentato da una batteria massiccia da 6000 mAh.

Jia Jingdong, Vicepresidente di Vivo, ha confermato ufficialmente il nome del Vivo X200 Pro Mini. Secondo le indiscrezioni, questo dispositivo sarà dotato di un display AMOLED più piccolo da 6.3″ e utilizzerà lo stesso chipset Dimensity 9400. Infatti, tutti i modelli, tranne il vivo X200 Ultra, condividono lo stesso chipset. Sebbene non ci siano ancora molte informazioni sul X200 Pro Mini, si vocifera che sarà una versione più compatta del X200 Pro.

Il X200 Pro invece, dovrebbe inoltre avere una fotocamera ultragrandangolare da 50MP e un teleobiettivo periscopico da 200MP, oltre alla nuova fotocamera principale. La serie in questione dovrebbe arrivare con OriginOS 5 preinstallato, che offre una maggiore integrazione con l’intelligenza artificiale e altri miglioramenti visivi.