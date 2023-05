Volante Thrustmaster T80 ufficiale Ferrari per PC e Playstation in offerta su Amazon

Lasciati coinvolgere nel mondo delle simulazioni di corsa grazie al Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition. Questo volante per simulatori è l’accessorio perfetto per i tuoi giochi di corse preferiti su PS5, PS4 e PC. Puoi acquistarlo ora su Amazon a soli 89,99€ invece di 129,99€.

Il T80 è un prodotto con licenza ufficiale Ferrari, ispirato al volante della famosa supercar italiana. Questo dispositivo riproduce fedelmente l’aspetto e la sensazione del volante della 488 GTB, rendendolo un must-have per gli appassionati di auto e di sim racing.

Con il suo design ergonomico, il Thrustmaster T80 offre un’esperienza di guida confortevole e realistica. Le dimensioni infatti sono quelle reali, ed è presente anche un rivestimento gommato che aiuta a mantenere una presa sicura. Inoltre, sono presenti dei pulsanti che offrono un accesso rapido alle funzioni del gioco.

Il volante da corsa possiede due leve posteriori usabili come cambio sequenziale in metallo, per cambiare marcia in modo rapido e preciso. Inoltre, il pedale incorporato offre una resistenza progressiva, offrendo una sensazione di frenata realistica. In sostanza è facile da installare e da utilizzare, basta collegarlo al sistema tramite USB. E grazie al software, possiede una varietà di opzioni di personalizzazione per far si che si adatti al tuo stile di guida.

Non perdere l’occasione e acquistalo su Amazon approfittando dello sconto del 31% e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

