Due volanti per Nintendo Switch a soli 10 euro: guida in modo REALE!

Grazie a questi due volanti per Nintendo Switch, giocare ai videogame della console a tema auto diventerà molto più realistico. Basterà inserire Joy-Con al suo interno in modo semplice. Il pacchetto in offerta oggi contiene proprio 2 formidabili volanti Joy-Con per Nintendo Switch, un prodotto ufficiale Nintendo. Li paghi solo 10,99 euro grazie allo sconto del 15%. Puoi anche pensare di regalarli per Natale ai possessori di Nintendo switch, visto che Amazon ha prorogato la restituzione entro il 31 gennaio 2024.

Volanti Joy-Con per Nintendo Switch: le caratteristiche

Queste le principali caratteristiche tecniche dei volanti Joy-Con per Nintendo Switch:

Larghezza: 7 cm

Altezza: 24.5 cm

Profondità: 15.2 cm

Colore: nero

Molto semplici da utilizzare, offrono la reale sensazioni di stare guidando un’auto. Si pensi al mitico Mario Kart, per esempio, che ti permette anche di giocare in multiplayer con i vari personaggi. Ne porterai due a casa, per giocare alla pari con altri amici. Un bel modo per passare il tempo durante le interminabili festività natalizie. Puoi collegare il Joy-Con destro o quello sinistro in modo veloce. Il colore nero conferisce al tutto un aspetto del volante realistico.

Puoi anche decidere di regalarli per Natale ai possessori di Nintendo switch, visto che, come detto nell’incipit Amazon ha prorogato la restituzione entro il 31 gennaio 2024. Proprio per venire incontro a quanti lo riceveranno il 25 dicembre, terminando così gli ordinari 30 giorni di termine per la restituzione.

Dunque, cosa aspetti? Acquista i volanti per Nintendo switch di colore nero. Li paghi solo 10,99 euro grazie allo sconto del 15%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.