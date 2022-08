Webcam Logitech Brio Stream 4K ad un prezzo FOLLE su Amazon

Se hai computer con webcam integrata, potresti riscontrare problemi nell’utilizzo di programmi come Microsoft Teams. Una vera webcam, come la Logitech Brio Stream 4K Edition, potrebbe essere la risposta. Acquistala ora su Amazon a soli 145,30€ invece di 258,99€.

Come suggerisce il nome, è un dispositivo di fascia alta capace di gestire una risoluzione 4K. La fotocamera può registrare in Ultra HD utilizzando l’app di acquisizione video di Logitech.

Ciò che è più importante qui sono le funzionalità HDR di Logitech Brio, che aiutano a bilanciare le ombre e le luci, e, in generale, migliorano la qualità video della tua chiamata. Anche le tre opzioni di campo visivo (90, 78 e 65 gradi) sono molto apprezzate oltre ai doppi microfoni omnidirezionali che contribuiscono a migliorare la qualità delle nostre chiamate. A meno che tu non stia già utilizzando un microfono esterno, l’audio sarà migliore rispetto al microfono integrato del tuo computer.

Logitech Brio Stream è compatibile con Windows Hello, poiché è abbastanza intelligente da distinguere tra una persona e una sua fotografia. In quanto tale, può essere utilizzato per sbloccare il tuo computer riconoscendo il tuo viso. Inclusa anche una prova premium gratuita di 12 mesi di XSplit, l’applicazione di streaming e registrazione video.

La Brio Stream è quasi identica alla normale webcam Logitech Brio, ma ci sono un paio di piccole differenze nelle loro capacità. Brio Stream offre solo due opzioni di qualità video: 4K a 30fps o 1080p a 60fps.

Logitech afferma inoltre che la Brio Stream è ottimizzato per produrre un frame rate costante, nel tentativo di mantenere fluida la qualità del video. La qualità hardware di questa webcam è davvero ottima grazie al supporto per monitor che offre la possibilità di regolare in verticale l’inclinazione. Inoltre, un LED luminoso segnala quando la fotocamera è accesa.

La fotocamera ha una porta USB-C ed è alimentata da un cavo da USB-C a USB-A incluso. Per chi invece non ha un pc abbastanza potente da poter gestire il 4K, puoi scalare ad una risoluzione minore e goderti l’eccellente controllo HDR della fotocamera, con la tecnologia RightLight 3 dell’azienda e il frame rate fluido fino a 90 fps.

La webcam è completamente plug-and-play sia con Mac che con PC Windows, quindi non è necessario installare alcun software per farla funzionare. Acquistala ora su Amazon grazie allo sconto del 44%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.