Webcam Logitech C920S: sconto del 50%!

Cerchi una webcam di qualità? ecco il prodotto Logitech che non solo cambierà il tuo modo di fare le videocall, ma ti permetterà di fare stream sui social in modo davvero impeccabile. Ti parliamo oggi della webcam Logitech C920S: un prodotto top ad un prezzo davvero senza precedenti! Oggi infatti questa magnifica webcam costa solo 64,99€ grazie allo sconto Amazon del 50%. Offerta da cogliere al volo SUBITO!

Non solo lavoro: ecco la webcam Logitech C920S

Chi lavora molto al computer e, per forza di cose, deve necessariamente fare spesso viedocall, sa benissimo che la qualità audio e video di queste riunioni influenza spesso la loro riuscita. Per farsi capire in modo impeccabile, farsi vedere bene dagli interlocutori e, soprattutto, dare una buona impressione, serve spesso dotarsi di una webcam di buon livello.

Oggi ti proponiamo uno dei prodotti migliori nella sua categoria disponibili sul mercato: la webcam Logitech C920S. Si tratta di un prodotto che possiamo definire quasi top di gamma, di un brand super blasonato e che offre tutte, ma proprio tutte, le caratteristiche che più si richiedono ad un dispositivo di questo tipo.

La webcam in questione, oltre ad integrare una coppia di microfoni invidiabile, perfetti per catturare audio di ottima qualità, integra un sensore FullHD che registra al massimo a 30 fps: specifiche super non solo per videocall, ma anche streaming sui social.

Oltre questo, il corpo della webcam permette di utilizzare un piccolo otturatore in grado di togliere la luce all’obiettivo quando non in uso. In questo modo, se sei particolarmente attento alla questione privacy, sarai certo di non essere spiato.

Il supporto di cui è dotata questa webcam Logitech si adatta perfettamente ai montior esterni, ma anche ai monitor dei computer portatili. Non avrai quindi problemi ad adattarla ai tuoi utilizzi. Si collega a PC e Mac attraverso il cavo con terminale USB-A già collegato al corpo della webcam. Il cavo è sufficientemente lungo per tutti gli utilizzi più disparati.

Acquista subito la webcam Logitech C920S: un prodotto eccelso dal prezzo super quest’oggi! Grazie alla promo Amazon, oggi è in sconto del 50% e costa solo 64,99€! Questa è una di quelle offerte da cogliere al volo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.