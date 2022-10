Webcam Trust Gaming Gxt 1160: sconto PAZZO del 72% su Amazon

Che tu sia uno streamer, un creatore di contenuti o lavori da casa, hai bisogno di una buona webcam al giorno d’oggi. La webcam Trust Vero risulta essere un buon prodotto se si considera il rapporto qualità/prezzo. Ha una risoluzione Full HD, un microfono integrato e grazie al bilanciamento del bianco automatico, la tua immagine sarà sempre chiara e nitida, qualsiasi sia il tipo di esposizione. Acquistala ora su Amazon a soli 16,93€ invece di 59,99€.

La Vero ha una risoluzione Full HD e utilizza un obiettivo a fuoco fisso, questo consente alle immagini di essere più nitide che mai. C’è anche un microfono integrato, che riesce a registrare in maniera chiara qualsiasi tipo di suono. Non importa se usi questa webcam per lo streaming o per la registrazione di video, le persone con cui stai dialogando riusciranno ad ascoltare ogni tua parola.

Grazie al cavo USB singolo, iniziare ad usare la webcam è davvero facile. Basta collegarla, scegliere il tuo software di streaming o videoconferenza preferito e selezionare Vero come webcam predefinita. Fatto questo sarai subito pronto. Il supporto intelligente è adatto praticamente a qualsiasi monitor o puoi semplicemente posizionare la webcam su una superficie piana.

Ricordiamo le caratteristiche principali:

Webcam ad alta definizione con una risoluzione fino a 8 megapixel (3840 x 2160);

– Comodo microfono integrato, ideale per le chat video;

– Perfetto per lo streaming online tramite Twitch, Skype, YouTube ecc;

– Supporto intelligente con clip integrata, ideale sia per schermi di laptop che per superfici piane;

– Bilanciamento del bianco automatico: video nitido in qualsiasi condizione di luce;

– Messa a fuoco fissa per un’immagine chiara;

Approfitta ora dello sconto incredibile del 72% e acquistala su Amazon, e ricorda di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.