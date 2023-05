Per un’azienda non è scontato riuscire a coinvolgere e a far sentire a proprio agio i nuovi dipendenti, in particolare se l’ambiente di lavoro presenta dinamiche già ben oliate. Ecco perché un numero crescente di imprese sceglie di regalare un welcome kit con gadget aziendali ai neoassunti: letteralmente un “pacchetto di benvenuto”, che ha l’obiettivo di motivare i nuovi arrivati e farli sentire parte integrante dell’azienda fin da subito.

In generale, un kit di benvenuto trasmette i valori e la mission dell’azienda e può includere, oltre ai gadget aziendali, anche una lettera di benvenuto.

Tra le tante opzioni preferibili rivestono una notevole importanza i gadget tech, dato che ormai strumenti come chiavette USB, mouse e PC sono divenuti indispensabili per la stragrande maggioranza dei lavoratori, in particolare per i dipendenti da remoto.

Ma perché il welcome kit è così importante al giorno d’oggi? Prima di tutto perché consente di far ambientare più facilmente i neo assunti, condizione indispensabile per la loro produttività immediata. E poi perché le persone che si sentono apprezzate, di solito, restano molto più a lungo in azienda.

Cos’è il welcome kit aziendale?

Il welcome kit (detto anche welcome pack), è un pacchetto di benvenuto che i nuovi dipendenti ricevono dall’azienda in occasione del loro primo giorno di lavoro. Nella maggior parte dei casi si presenta come una semplice scatola, al cui interno vengono aggiunti dei gadgets aziendali, che si traducono in una sorta di “introduzione” all’azienda stessa. È possibile distribuire i gadget anche in occasione di una festa o di un anniversario aziendale.

L’ideale è che il kit di benvenuto rifletta i valori dell’attività e si adatti alla persona che lo riceve. Da qui l’esigenza di includere gadget aziendali personalizzati, originali e innovativi, in modo da far sentire i nuovi assunti parte della compagnia sin da subito.

A cosa serve il welcome pack

Il welcome kit aziendale serve innanzitutto a dare una prima impressione positiva del nuovo ambiente di lavoro. Il secondo aspetto più importante da tenere in considerazione è trasmettere in maniera efficace cultura, mission e valori dell’azienda. Cosi facendo, i nuovi arrivati si sentiranno parte integrante dell’ambiente di lavoro e offriranno in maniera più convinta il proprio contributo sin dalla loro prima settimana.

Facendo sempre riferimento all’obiettivo di mettere a proprio agio i dipendenti nel loro nuovo posto di lavoro, è altrettanto importante sottolineare come le persone che si sentono apprezzate tendano a restare in azienda più a lungo.

Cosa contiene e come creare un welcome kit apprezzato dai dipendenti

Prima ancora di pensare ai gadget aziendali da includere nel welcome kit, occorre rispondere ad alcune domande. Innanzitutto, qual è l’impressione che si vuole dare della propria azienda? Altro quesito importante da porsi riguarda i valori del proprio brand: quali sono e come si possono comunicare in maniera efficace attraverso il welcome pack?

Rispondere a queste domande consente di avere un’idea più chiara su cosa i neoassunti si aspettino di trovare nel welcome kit a loro dedicato. Di conseguenza, diventa più semplice scegliere i gadget aziendali da includere nel pacchetto di benvenuto. Il concetto fondamentale rimane comunque mostrare da subito l’identità dell’azienda. Questo vale per ciascun prodotto promozionale che comporrà il cosiddetto welcome pack.

Il secondo punto essenziale da rispettare durante la preparazione del welcome kit aziendale è la sua utilità per le persone che lo ricevono. Se da un lato è indispensabile trasmettere i valori del marchio, dall’altro è ugualmente importante pensare a ciò che potrebbe aiutare il nuovo dipendente a iniziare il lavoro nel modo migliore.

A proposito di questo, ecco una serie di gadget aziendali che ricorrono spesso all’interno dei welcome kit:

gadget tech

biglietto di benvenuto

articoli di cancelleria

gadget vari

capi di abbigliamento

Di seguito si presentano i vari articoli che rientrano nella categoria dei gadget tech, i più quotati tra le aziende di tutto il mondo quando arriva il momento di preparare un kit di benvenuto.

Cosa mettere nel welcome kit per i neoassunti

Nel welcome kit per i neoassunti la soluzione ideale è inserire gadget aziendali tecnologici utili sia per il lavoro in ufficio che da casa. Per selezionare i migliori gadget tech il consiglio è di affidarsi a una società competente e con una grande esperienza alle spalle, come ad esempio Gift Campaign, impresa leader nel settore della vendita online di gadget aziendali e articoli pubblicitari.

Tutti gli articoli menzionati di seguito sono inclusi nella sezione “Tecnologia” del sito web giftcampaign.it.

Powerbank

Il tabù dell’uso dello smartphone sul posto di lavoro è caduto ormai da un po’ di tempo. Oggi, infatti, i telefoni sono concepiti come uno strumento utile per compiere ricerche e trovare una soluzione con tempistiche più rapide rispetto a tablet e computer. È anche vero però che non tutti gli smartphone dispongono di un’autonomia tale da rendere superflua la presenza di una o più prese di corrente nei pressi della postazione di lavoro. Da qui l’idea dei powerbank personalizzati. Su Gift Campaign ci sono modelli per tutte le tasche, da quelli in alluminio con l’incisione a laser a quelli in plastica.

Speaker e casse bluetooth

Le aziende di marketing coinvolte in prima fila nel settore della comunicazione e dei social network potrebbero inserire nel loro welcome pack speaker e classe bluetooth personalizzate, tra i gadget hi tech più gettonati in assoluto. Gli articoli di Gift Campaign sono realizzati con materiali eco-friendly e offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo. I datori di lavoro interessati possono anche richiedere un preventivo senza impegno all’assistenza clienti.

Auricolari bluetooth

Nel posto di lavoro la concentrazione deve essere sempre al massimo, soltanto così si può ottenere una produttività esemplare dai propri dipendenti. Per incentivare questo aspetto, non c’è niente di meglio che degli auricolari bluetooth, attraverso cui è possibile estraniarsi dai rumori dell’esterno e mantenere l’attenzione al più alto livello possibile.

Gift Campaign propone la vendita di auricolari personalizzati con un ottimo isolamento acustico, per dare la possibilità a ciascuna azienda di far risaltare il proprio brand.

Caricabatterie wireless

Un altro gadget aziendale che risponde al meglio all’idea del welcome pack è anche il caricabatterie wireless. Si tratta di un dispositivo più avanzato rispetto al classico powerbank e che richiede un telefono di ultima generazione compatibile. Lo store di Gift Campaign ospita numerosi modelli, a partire da quelli di piccole dimensioni fino ai caricabatterie wireless con funzioni aggiuntive quali lampada, sveglia o altoparlante. Naturalmente, anche questi gadget aziendali possono essere personalizzati con il logo del brand.

Smartwatch

Se si vuole fare un regalo per i neoassunti più speciale del solito, invece, il consiglio è di prendere in considerazione uno smartwatch. Si tratta di un gadget aziendale tech sempre più diffuso tra i lavoratori, non solo per controllare l’ora e mantenersi in forma, ma anche per rispondere a eventuali messaggi importanti.

Anche in questo caso Gift Campaign si rivela un ottimo alleato per l’acquisto di smartwatch personalizzati contraddistinti da un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Idee per gadget tech aziendali low cost

Di seguito altre idee per gadget aziendali originali, innovativi e personalizzabili da inserire all’interno di un welcome kit per i nuovi dipendenti, in questo caso dai costi contenuti.

HUB USB personalizzati

Nella lista dei migliori gadget aziendali personalizzati occupano una posizione di rilievo gli hub USB con il logo dell’azienda. Capita sempre più spesso di avere la necessità di collegare al computer un numero di dispositivi maggiore rispetto alla disponibilità di porte USB del PC: da qui, l’idea di inserire nel welcome pack una sorta di ciabatta multipresa 2.0, tra i gadget tech e low cost migliori in assoluto.

Mouse personalizzati

Un altro gadget aziendale molto diffuso in ambito tech è il mouse. Perché è così importante? Semplice: per lavorare al computer in ufficio o a casa e per far sentire il lavoratore parte integrante del nuovo ambiente di lavoro fin dal primo giorno. GiftCampaign offre un’ampia selezione di mouse personalizzati, grazie ai quali è possibile trasmettere l’immagine del proprio logo in modo semplice. Tra i modelli più interessanti si possono citare il mouse antibatterico e il mouse senza fili in fibra di grano.

Chiavette USB

Impossibile, infine, non menzionare le chiavette USB. Anche se l’arrivo dei servizi cloud ha portato a un progressivo abbandono di questo dispositivo, in ambito lavorativo le pen drive svolgono ancora una funzione fondamentale per conservare e trasferire documenti, foto, video e qualsiasi altro tipo di file. Avvalendosi dello store di Gift Campaign è possibile richiedere le chiavette USB personalizzate con il logo aziendale. Anche in questo caso la scelta è molto ampia, si può infatti optare per chiavette USB in plastica, metallo, con luce, ecologiche, tessere USB, portachiavi USB e braccialetti USB.

Vantaggi per le aziende che usano il merchandising personalizzato per i dipendenti

È ora il momento di riepilogare quali sono i vantaggi per le aziende che si servono della collaborazione con partner di primo piano come Gift Campaign nell’offrire merchandising personalizzato ai propri dipendenti:

maggiore senso di appartenenza all’azienda

produttività immediata fin dalla prima settimana

fin dalla prima settimana lealtà più duratura nei confronti del marchio

nei confronti del marchio pubblicità gratuita da parte dei propri lavoratori

A fronte di un piccolo gesto, quale è il welcome kit aziendale per i neoassunti, l’azienda ottiene vantaggi a lungo termine assai più preziosi rispetto al costo per realizzare un welcome pack economico. Sentirsi accolti nel team di lavoro, immergersi fin da subito nella cultura aziendale e avere la consapevolezza di essere apprezzati, è per qualsiasi dipendente il modo migliore per iniziare col piede giusto il nuovo capitolo della propria esperienza lavorativa.

Domande frequenti sui welcome kit aziendali Come scegliere i gadget per dipendenti? La scelta dei gadget aziendali da includere nei welcome kit per i neo assunti deve basarsi sul marchio e sui valori che esso trasmette. Inoltre è importante che gli articoli inseriti nel pacchetto di benvenuto siano utili per le persone che lo ricevono. Cosa non può mancare nel welcome kit aziendale? Ogni welcome kit dovrebbe contenere un biglietto di benvenuto, gadget tech utili per il lavoro sia in ufficio che da remoto, articoli di cancelleria come bloc notes, penne o matite e gadget vari attraverso cui pubblicizzare il logo del marchio anche al di fuori del contesto aziendale. Quali gadget aziendali realizzare a Natale? In occasione delle festività di fine anno, è possibile prendere in considerazione la vendita di gadget aziendali originali ed economici come i cappelli di Natale, shopper, calze per la befana, coperte e decorazioni da appendere all’albero di Natale.