WhatsApp addio: su questi smartphone smetterà presto di funzionare

Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno e che ha gettato nello sconforto milioni di utenti in tutto il mondo: presto WhatsApp smetterà di funzionare per sempre su una lista molto corposa di smartphone. La decisione presa da Meta è ormai definitiva e non esente da critiche.

Le motivazioni sono molto semplici e già più volte in passato ci siamo trovati di fronte a situazioni di questo tipo. Visti i tanti aggiornamenti e le funzionalità sempre più avanzate che vengono integrate, è necessario poter disporre di dispositivi con componenti tecniche tali da poter fornire il supporto completo. Ed è proprio per questo motivo che la nota piattaforma già nelle prossime settimane smetterà di funzionare su un sistema operativo.

WhatsApp non funzionerà più su questi dispositivi: la lista completa

Con un annuncio ufficiale, Meta ha comunicato che WhatsApp non sarà più disponibile su tutti gli smartphone con sistema operativo KaiOS già a partire da febbraio 2025. Il numero di utenti interessati è molto alto, considerando che diverse aziende quali Nokia e Alcatel si appoggiano proprio su questo software.

Il processo di arresto ha in realtà preso piede già nei mesi scorsi in maniera graduale, ma adesso c’è la deadline definitiva dopo la quale non sarà più possibile scaricare la piattaforma di messaggistica di Meta. Chi invece già la sta utilizzando dovrà vedersela con un oscuramento totale del servizio.

Ma come fare dunque? Ci sono soluzioni alternative per non dover rinunciare ad un servizio così diffuso come WhatsApp? Purtroppo no. O meglio, non con KaiOS. Il consiglio rimane infatti quello di comprare uno smartphone di un altro brand che monti iOS o Android come sistema operativo. Magari sfruttando il Black Friday di questi giorni, per agguantare un’offerta a tempo conveniente. Oppure rimanere fedele a KaiOS, passando a piattaforme di messaggistica alternative come possono essere Telegram, Messenger o Signal.