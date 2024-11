Black Friday Amazon 2024: risparmia più di 400€ sul Samsung Galaxy S24+

La Settimana del Black Friday Amazon 2024 è appena partita con una valanga di offerte sui migliori smartphone in circolazione! Tra tutti ti segnaliamo il Samsung Galaxy S24+, oggi disponibile a soli 769 euro con un mega sconto del 35%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 420 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Gli articoli stanno andando a ruba!

Samsung Galaxy S24+: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy S24+ è un vero e proprio gioiellino tech che oggi, grazie alle offerte Black Friday, puoi acquistare ad un prezzo scontatissimo!

In primis è dotato di un display mobile adattivo più luminoso di sempre: si tratta di uno schermo enorme con cornici ultra sottili da 6,7 pollici che regala un’esprienza di visione totalmente immersiva. Anche i colori e il contrasto saranno sempre ottimali, in qualsiasi condizione di luce ambientale esterna, grazie a Vision Booster.

La batteria intelligente da 4.900 mAh9 non è da meno e ti accompagna per più di una giornata permettendoti di giocare, guardare video e dedicarti a tutto ciò che vuoi senza preoccupazioni. In più, sfruttando la ricarica veloce, in pochissimi minuti avrai l’energia di cui hai bisogno.

Un’altra caratteristica di spicco del dispositivo è la sua straordinaria fotocamera da 50MP con la quale puoi ingrandire sfruttando lo zoom 2x o 3x e scattare foto ottimizzate con dettagli vividi grazie alle funzionalità dell’Intelligenza Artificiale.

Oggi il Samsung Galaxy S24+ è disponibile su Amazon a soli 769 euro con un mega sconto del 35%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 420 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.