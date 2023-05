WhatsApp arriva sugli smartwatch WearOS: come installarla e dispositivi compatibili

La popolare piattaforma di messaggistica istantanea, WhatsApp, si prepara a conquistare nuovi orizzonti nel mondo della tecnologia. Dopo aver consolidato la sua presenza su smartphone e PC, l’app è pronta a sbarcare sugli smartwatch Android, grazie alla sua nuova versione per dispositivi Wear OS.

Questo importante passo avanti permetterà agli utenti di accedere alle funzionalità di WhatsApp direttamente dai loro smartwatch, ampliando ulteriormente le possibilità di comunicazione e interazione con gli altri. Il test dell’app è stato avviato su Wear OS 3, rendendola compatibile con dispositivi come Pixel Watch, Galaxy Watch 5 e gli altri smartwatch aggiornati alla nuova versione del sistema operativo di Google.

L’app di WhatsApp per Wear OS consente di visualizzare le conversazioni recenti, consultare i messaggi, accedere alle impostazioni e aprire l’app sul telefono accoppiato. Gli utenti potranno rispondere ai messaggi o inviarne di nuovi utilizzando emoji, il microfono e la tastiera dello smartwatch, oltre a inviare messaggi vocali senza preoccuparsi di eventuali errori di battitura.

Come installare WhatsApp su smartwatch Wear OS 3

Una volta verificata la compatibilità del vostro smartwatch ed effettuata l’iscrizione al programma BETA di WhatsApp, basta recarsi sul Google Play Store (dall’oroglogio o dallo smartphone) e scaricare l’app aggiornata.

Per garantire la sicurezza delle comunicazioni, l’accesso all’app su smartwatch avviene tramite l’inserimento di un codice univoco a 8 cifre fornito dall’app sull’orologio, permettendo così un accoppiamento sicuro con crittografia end-to-end, similmente a quanto avviene con WhatsApp Web e Desktop. Inoltre, l’app per Wear OS offre tile dedicati ai messaggi non letti, ai vocali e ai contatti WhatsApp.

Questa interessante novità è attualmente disponibile in versione beta per gli utenti che aderiscono al programma beta di WhatsApp. Per provarla, è necessario aggiornare l’app alla versione 2.23.10.10 e successivamente installarla sul proprio smartwatch Wear OS direttamente dal Play Store dell’orologio.

Con l’introduzione di WhatsApp per Wear OS, la piattaforma di messaggistica istantanea si afferma ancora una volta come un punto di riferimento nel settore, mentre altri competitor, come Telegram, hanno deciso di rimuovere le loro app per smartwatch alcuni anni fa.