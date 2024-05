OTTIMIZZA l'uso del Mac con la Tastiera wireless Logitech SCONTATISSIMA AL 47%

Per ottimizzare l’utilizzo del tuo Apple iMac, non farti sfuggire la mega promozione sulla Tastiera wireless Logitech MX Keys Mini per Mac! Oggi è disponibile su Amazon a soli 68 euro grazie ad uno sconto bomba del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un’occasione del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Tastiera wireless Logitech MX Keys Mini per Mac: tutte le specifiche tecniche

La Tastiera wireless Logitech MX Keys Mini per Mac è un gioiellino ottimizzato per macOS, iPadOS e iOS. Dispone inoltre di una tastiera con un layout Mac per la massima produttività.

Assicura una digitazione precisa con i Tasti Intelligenti: digita su tasti leggermente concavi che si adattano alla forma delle dita, con a funzione di dettatura vocale, microfono mute/unmute e tasti Emoji. È progettata per tutto il mondo dei Mac quindi è compatibile con i modelli Apple MacBook Pro, MacBook Air, iMac e iPad.

Si caratterizza per un formato mini e uno stile minimal: risulta quindi essere una tastiera ergonomica portatile che ti accompagna ovunque lavori e ti garantisce la massima efficienza. In più dispone di Illuminazione Intelligente: la tastiera si illumina nel momento in cui le dita si avvicinano, mentre l’intensità della retroilluminazione si adatta alle condizioni di luce.

Grazie alla Connettività Multi Mac puoi anche connettere la tastiera compatta MX Keys Mini per Mac a più computer Mac e iPad tramite Bluetooth Low Energy e passare facilmente da un dispositivo all’altro.

Oggi la Tastiera wireless Logitech MX Keys Mini per Mac è disponibile su Amazon a soli 68 euro grazie ad uno sconto bomba del 47%. Un’occasione del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.