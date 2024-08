WhatsApp: arrivano le emoji animate su iOS

Dopo aver introdotto un mese fa le prime emoji animate su Android, ora tocca, finalmente a iOS. Le prime sono disponibili nella ultima versione beta e andranno a sostituire quelle della casa di Cupertino. Al momento non son molte, sono una manciata scelte ovviamente tra quelle più famose e utilizzate, come la faccia che ride, che piange, il cuore pulsante e il fuoco.

Quando si sceglie un’emoji sulla tastiera dell’iPhone, si vedrà la classica emoji iOS disegnata da Apple. Nella c0nversazione però verrà mostrata quella nuova, animata, realizzata da WhatsApp. Al momento non ci sono dettagli su quando WhatsApp prevede di introdurre questo aggiornamento al pubblico uscendo dalla fase beta. Non è chiaro nemmeno se Apple approverà l’aggiornamento, dato aveva rifiutato la pubblicazione di alcune emoji animate di Telegram in quanto troppo uguali alle emoji ufficiali Apple. Staremo a vedere.

Questa è solo l’ultima feature che nelle scorse settimane è comparsa nella beta della popolare app di messaggistica. E’ stata da poco introdotta una funzionalità chiamata Near Share, per scambiare file con persone vicine, senza bisogno di essere connessi, del tutto simile ad Air Drop di Apple. Ma è impossibile non citare qualcosa di davvero utile, come la trascrizione dei messaggi vocali.

WhatsApp sta sentendo senza dubbio la concorrenza delle altr app di messaggistica, Telegram in primis. Per non rimanere indietro e per mantenere gli utenti sempre contenti e fidelizzati, l’unico modo è quello di introdurre sempre nuove feature, espandendo le potenzialità della app.