WhatsApp stravolge le notifiche: niente più messaggi non letti

WhatsApp prepara un nuovo aggiornamento che promette di essere una bomba. Come rivelato in anteprima dagli esperti di WABetaInfo, infatti, la nuova versione beta 2.24.25.29 per Android porta con sé un’interessante modifica al sistema di notifiche. Che presto potrebbe avere una voce in più all’interno del menu dedicato.

Il suo scopo? Far sì che non ci siano più messaggi non letti all’interno dell’applicazione. A chi non è mai capitato di lasciarsi sfuggire determinate chat, magari perché al momento della ricezione del contenuto si è occupati? Con lo strumento studiato dal team di sviluppatori di Meta, non ci saranno più scuse.

Come detto, al momento si tratta di una funzionalità resa disponibile solo in versione beta per Android. Ma qualora i test dei developer dovessero andare a buon fine, non è da escludere che già ad inizio 2025 il sistema aggiornato di notifiche verrà reso disponibile per tutti.

Ma di cosa si tratta nello specifico? Come mostrato da WABetaInfo, verrà integrato un algoritmo in grado di selezionare quali sono i contatti con cui si interagisce più spesso. Così da avere una lista di messaggi che meritano un’attenzione maggiore. In che modo? Con le notifiche di promemoria. Ossia una funzione tutta nuova che nel corso della giornata avviserà più volte l’utente che c’è una chat che aspetta ancora una risposta.

Per poterla attivare subito, basterà aprire WhatsApp, andare in Impostazioni, Notifiche e attivare il comodo pulsante dei Reminder. Che fino ad oggi è stato dedicato esclusivamente agli Aggiornamenti di Stato. Resta ora da capire quale sarà la roadmap seguita da Meta per poter procedere col rilascio definitivo dello strumento. Con ogni probabilità, si procederà prima ad effettuare ulteriori test su Android e a rendere disponibile anche per i developer iOS una versione del software di prova. Una volta che verrà appurato che non ci sono errori col sistema di comunicazione, dovrebbe arrivare l’update in pianta stabile.