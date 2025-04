WiFi 6 super veloce in ogni angolo di casa con il Router TP-Link a meno di 40€

Puoi rivoluzionare la tua connessione domestica senza svuotare il portafoglio con il Mercusys TP-Link MR3000X! Oggi è dsponibile su Amazon a soli 37,99€, grazie ad uno sconto conveniente del 5%. Questo router WiFi 6 è pronto a portare nella tua casa velocità e stabilità mai viste prima.

Prestazioni di livello superiore con design discreto

Con una velocità che raggiunge i 2402 Mbps sulla banda 5 GHz e 574 Mbps sulla banda 2,4 GHz, il Router MR3000X è la scelta ideale per streaming in 4K, gaming online fluido e trasferimenti di file pesanti. La tecnologia WiFi 6 integrata consente di connettere numerosi dispositivi contemporaneamente senza perdere qualità del segnale. Non importa se sei in salotto o in una stanza lontana, grazie alle sue quattro antenne multidirezionali con tecnologia Beamforming, la copertura sarà sempre ottimale.

Il Mercusys TP-Link MR3000X non è solo veloce, ma anche intelligente. Le tecnologie MU-MIMO e OFDMA riducono la congestione della rete, ottimizzando l’efficienza della trasmissione dati. Inoltre, la sicurezza è garantita dal protocollo avanzato WPA3, che protegge la tua rete da minacce informatiche.

Un altro punto di forza è l’efficienza energetica: la funzione Target Wake Up Time (TWT) minimizza il consumo di energia dei dispositivi connessi, un dettaglio che fa la differenza sia per l’ambiente che per le tue bollette.

Con dimensioni compatte, il MR3000X si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico senza risultare invasivo. Tuttavia, è importante notare che si tratta di un router puro, quindi sarà necessario abbinarlo a un modem per la connessione a Internet.

Non capita tutti i giorni di trovare un dispositivo così avanzato a un prezzo così competitivo. A soli 37,99€, grazie ad uno sconto del 5%, il Mercusys TP-Link MR3000X è un investimento che trasforma la tua rete domestica senza pesare sul budget. Non perdere l’occasione di migliorare la tua connessione!

