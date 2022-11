WiFi che non prende? Il sistema Mesh di Xiaomi è la SOLUZIONE

Se stai cercando un modo di rendere il WiFi perfetto in tutta la casa o il tuo ufficio o qualunque altro luogo, non ti puoi perdere il Sistema Mesh proposto da Xiaomi. Perfetto per tutte le esigenze, ora che è in promozione per il Black Friday 2022 su Amazon, è un gioiellino.

Grazie al fatto che permette di collegare più di 2000 dispositivi non ti pone alcun limite. Quindi perché non ne approfitti? Collegati immediatamente e approfitta del 18% di sconto per pagarlo appena 64,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Sistema Mesh di Xiaomi, le certezze sono di casa

Hai finalmente deciso di usare un sistema mesh per il tuo Wi-Fi? Beh, non potevi fare una scelta migliore! I sistemi mesh offrono diversi vantaggi rispetto ai tradizionali router e modem. Se non sei pratico ti dico che il segnale Wi-Fi raggiunge ogni angolo della tua casa, eliminando così le zone morte del segnale quindi è proprio quello che stai cercando.

Inoltre visto che Xiaomi sa che hai bisogno di prodotti intelligenti, questo è una passeggiata da configurare e utilizzare.

Il Sistema Mesh AX3000 di Xiaomi è affidabile e offre una copertura superiore rispetto a molti altri sistema. Parliamo di una copertura di 4000 metri quadrati. Con supporto alla banda sia 2.4 che 5 GHz non hai praticamente limitazioni. In più la velocità massima in connessione wireless è pari a 2.976 Mbps quindi di cosa ti preoccupi?

Incredibilmente veloce e potente, puoi beneficiarne di tempi di connessione più veloci e zero latenza.

Non aspettare un secondo in più e approfitta del ribasso in corso su Amazon per il Black Friday. Porta a casa il tuo sistema Mesh di Xiaomi a soli 64,99€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.