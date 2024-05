WiFi EXTRA VELOCE in tutta casa con il Router Tenda a PREZZO MINI

Per assicurarti una connessione internet veloce e sempre stabile in tutta casa, prova il Router Tenda 4G03 Pro! Oggi è disponibile su Amazon a soli 38 euro con uno sconto folle del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta subito della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Router Tenda 4G03 Pro: funzionalità e modalità di utilizzo

La modalità di utilizzo del Router Tenda 4G03 Pro è semplicissima grazie alla funzionalità Plug and Play: basta inserire la scheda NANO SIM, collegare l’alimentazione e accendere il router, configurarlo facilmente e potrai godere di una connessione Wi-Fi veloce e stabile sulla rete 4G LTE.

È dotato di una velocità di download 4G fino a 150 Mbps, velocità di caricamento fino a 50 Mbps, velocità Wi Fi 2,4 GHz fino a 300 Mbps e può collegare più dispositivi contemporaneamente tramite Wi-Fi.

Il dispositivo supporta il doppio voltaggio (9V/5V) ed è possibile alimentarlo sia con l’alimentatore compreso nella confezione, sia tramite una batteria portatile. Il design compatto lo rende facile da trasportare mentre se si utilizza una batteria mobile per alimentare il dispositivo, è necessario procurarsi un cavo adattatore specifico.

Il router dispone di due porte LAN che possono fornire una connessione Internet per dispositivi cablati come laptop, computer o console da gioco in qualsiasi momento, offrendo un’esperienza di rete più flessibile e conveniente. Inoltre il design piccolo consente di essere portatile, risparmiare più spazio e facile da portare con te ovunque tu vada.

Oggi il Router Tenda 4G03 Pro è disponibile su Amazon a soli 38 euro con uno sconto folle del 14%. Approfitta subito della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.