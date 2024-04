WiFi TROPPO LENTO? Con 29,99€ risolvi il problema PER SEMPRE

Ancora oggi, milioni di persone in tutta Italia se la vedono ogni giorno col problema della connessione ad internet troppo lenta. Per via di zone in cui la copertura è ridotta e dunque non c’è nulla da fare se non aspettare. O almeno, questo è quello che si crede. Ti parliamo ora di una soluzione per te che soffri di un WiFi mai realmente efficace, e puoi farla tua a soli 29,99 euro su Amazon! Si tratta del Ripetitore WiFi RE330 di TP-Link, oggi in offerta con uno sconto unico del 33% che devi cogliere subito al volo. Dì addio alla scarsa connessione e fallo tuo ora, è l’accessorio che ti salverà la vita.

TP-Link RE330: il ripetitore WiFi che stravolge completamente le prestazioni

Questo potente ripetitore WiFi ha tutte le caratteristiche di cui hai bisogno per poter finalmente godere di una connessione ad internet sempre stabile e performante. Il TP-Link RE330 viene presentato come un estensore che riesce ad eliminare tutti i punti morti in casa con un solo tocco. Devi infatti sapere che, molto spesso, la rete non si propaga alla perfezione dal modem per via della presenza di mura particolarmente spesse o di mobili ingombranti. Ecco perché, col TP-Link, il segnale avrà una seconda fonte da cui spargersi.

E non solo, perché anche la velocità è maggiore e più stabile sfruttando il Dual-Band che arriva fino a 300 Mbps a 2,4 GHZ e 867 Mbps a 5 GHz. Troverai anche un indicatore pratico della potenza del segnale, così da aiutarti a trovare il posizionamento ottimale. La configurazione è semplice e immediata, ti basta premere il tasto WPS e poi controllare tutto tramite l’app Tether o l’interfaccia web. Se ne hai bisogno anche per estendere la rete cablata, c’è la modalità AP che fa per te.

Compralo ora con lo sconto del 33%, è il ripetitore che risolverà i tuoi problemi col WiFi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.