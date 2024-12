X, Aurora arriva su Grok: Elon Musk lancia l'innovativo tool di IA

L’offerta di Grok si fa sempre più ampia e punta a rivoluzionare l’utilizzo del social network X. Un piano di sviluppo su cui ha messo mano direttamente Elon Musk, il miliardario sudafricano proprietario dell’ormai ex Twitter. Se ne parlava già da qualche tempo, ma ora è anche ufficiale: si può utilizzare Aurora.

Ossia un nuovo tool pensato per poter generare immagini partendo da un semplice prompt di comandi da digitare in un’apposita barra di testo. La promessa è di fornire risultati fotorealistici come non mai. Dopo un lancio iniziale avvenuto sabato, lo strumento è stato temporaneamente rimosso prima di tornare disponibile nella serata di ieri.

X accoglie Aurora: di che cosa si tratta

Disponibile per tutti gli abbonati ad X Premium, Aurora è il nuovo modello di IA che entra a far parte dell’offerta di Grok e che punta ad attirare un numero ancor maggiore di appassionati. In questa fase iniziale di test, chiunque può testare il tool ma con un numero limitato di query gratuite. Per un uso senza limiti invece, come anticipato, serve pagare l’abbonamento mensile.

Come dimostrato da alcuni utenti che hanno avuto modo di utilizzare lo strumento, con Aurora su X sarà possibile generare immagini altamente realistiche. E stupisce l’utilizzo dei soggetti, che include anche personaggi pubblici e figure protette da copyright. L’unica grossa limitazione riguarda i contenuti sessualmente espliciti e violenti.

Resta ora da vedere se ci saranno complicazioni dal punto di vista legale, proprio per via della possibilità di generare immagini partendo da soggetti con il copyright attivo. Se ne riparlerà sicuramente nelle prossime settimane, quando X avrà sotto mano milioni di dati generati dagli utenti da cui partire per poter capire in che modo affinare questo strumento di Grok e renderlo pronto all’uso anche per scopi professionali e di ricerca. Un altro passo in avanti verso l’affermazione definitiva dell’Intelligenza Artificiale sulla piattaforma.