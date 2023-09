XBOX Game Pass Ultimate in OFFERTA: gioca a oltre 100 giochi per 3 mesi!

Sei appassionato di videogiochi, in particolare, di quelli della mitica console Xbox di Microsoft. E allora non lasciarti sfuggire questa occasione! Su Amazon è infatti in offerta Xbox Game Pass Ultimate valido per 3 Mesi a soli 36.99 euro! Incluso anche Xbox Live Gold e l’accesso ai giochi per Windows 10. Lo sconto è del 5% ma non varrà certo per sempre.

Per quanti non lo sapessero, Xbox Live Gold offre la possibilità di accedere a una rete più avanzata, per unirti alla più grande community di giocatori sulla rete multiplayer più avanzata. Potrai vivere il meglio del gioco multiplayer competitivo e cooperativo online su console. In genere per quanti si abbonano a questo servizio potrai accedere a 2 giochi gratuiti ogni mese. Ma con l’offerta che ti presentiamo oggi potrai farlo per 3 mesi e illimitatamente!

Game Pass Ultimate di Xbox: in cosa consiste l’offerta

Come accennato, grazie al Game passe Ultimate in promozione avrai accesso illimitato a più di 100 giochi di grande qualità per Xbox One e Windows 10, e in più il succitato Xbox Live Gold. Con tanti nuovi titoli aggiunti ogni mese. Include il piano Xbox Game Pass per Console, il piano Xbox Game Pass per PC e Xbox Live Gold. Per ciascun account è possibile riscattare al massimo 36 mesi del piano Ultimate per volta. I titoli e il numero dei giochi variano nel tempo e in base al paese in cui ci si trova.

Occorre poi sapere che, nel caso in cui un gioco dovesse essere rimosso o l’abbonamento dovesse scadere, è necessario riattivarlo o acquistare il gioco per continuare a utilizzare gli add-on o gli oggetti acquistati per quel titolo. Così come vengono applicate le restrizioni sull’età e le tariffe del provider di servizi Internet. Le offerte di sconto sono soggette a condizioni e restrizioni.

Se hai già un abbonamento a Xbox Game Pass o Xbox Live Gold, gli eventuali giorni rimanenti saranno trasferiti al piano Ultimate in base a un rapporto di conversione. Cosa aspetti? Lasciati travolgere dal mondo Xbox a soli 36.99 euro! La voce si è però già diffusa tra gli appassionati della console Microsoft, quindi è meglio che ti sbrighi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.